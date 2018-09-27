Упущенная победа: сборная России по волейболу проиграла Бразилии на чемпионате мира, ведя со счётом 2:0 по сетам

Сборная России по волейболу с поражения начала третий раунд чемпионата мира в Италии и Болгарии. Подопечные Сергея Шляпникова уступили команде Бразилии. Россияне выиграли два первых сета, однако проиграли по итогам пяти партий. Чтобы пройти в плей-офф, сборной надо побеждать команду США 27 сентября.

Слепой жребий третьего этапа чемпионата мира свёл в первом же матче двух самых непримиримых в волейболе соперников — Россию и Бразилию. Уже не пересчитать всех случаев, когда одна команда обидно проигрывала другой и лишалась практически завоёванного титула в каком-нибудь сверхважном матче. И если на большинстве турниров обе команды старались быстро взять реванш, то на чемпионатах мира уже долгие годы доминирование бразильцев не знает пределов. С 1994 года южноамериканцы выиграли все четыре матча первенств планеты, в том числе в финале 2002 года.

Матчи третьего группового этапа по накалу страстей вполне сравнимы с финальными. Каждая команда встречается с двумя соперниками, и в случае России это Бразилия и США. Хотя допустить одну ошибку можно, но исправлять её придётся во встрече с ещё более серьёзным соперником, и то не факт, что это поможет — при равенстве побед два участника плей-офф определятся по выигранным сетам или даже очкам. В борьбе за медали остались всего шесть стран, и случайных участников в этой стадии попросту нет.

Для наставника сборной России Сергея Шляпникова настала пора закончить с экспериментами в составе. На площадку в первом сете вышли Дмитрий Мусэрский, Дмитрий Волков, Александр Бутько, Егор Клюка, Ильяс Куркаев и Максим Михайлов. Кандидатура последнего вызывала определённые сомнения. По ходу турнира диагональный демонстрировал как удачные отрезки игры, так и посредственные. В надежде на то, что матч с Бразилией воодушевит олимпийского чемпиона, Шляпников всё-таки доверил место в составе лучшему подающему чемпионата мира — набрать 15 эйсов удалось пока только ему.

Первая атака Михайлову не удалась — сработал бразильский блок, и счёт стал 3:1 в пользу южноамериканцев. На некоторое время его перестали выводить на удар, и тогда за дело взялся Мусэрский. Два раза подряд он выводил сборную России вперёд, пока не подал в сетку — 6:6. Обе команды были достойны друг друга, но после первого технического тайм-аута россияне стали отставать из-за постоянных ошибок на подаче — им было тяжело привыкнуть к третьему за турнир залу.

Стабилизировать ситуацию смог Волков. То он атаковал быстрее, чем бразильцы успевали прыгнуть над сеткой, то аккуратно клал мяч под заднюю линию. А вывести команду вперёд диагональный смог долгожданным эйсом. Вплоть до второго перерыва сборная России выходила вперёд на одно очко, но тут же делала шаг назад. Так продолжалось до тех пор, пока не воспрянул Михайлов — его стараниями счёт стал 19:17. Трудно представить, что на бразильцев это могло произвести впечатление, но как раз в этот момент у них стали возникать детские ошибки. Кое-как они сократили отставание до 20:21, но тут же проиграли четыре очка подряд, а с ними и весь первый сет.

Хотя в начале матча иногда на замену выходили Сергей Гранкин и Виктор Полетаев, во второй партии они остались в запасе. Волков и Мусэрский при посильном участии Михайлова, чередовавшего удачную подачу с чрезмерно рискованной, вынуждали соперников отыгрываться. Те такие правила игры приняли. Если в первом сете два лидера сборной Бразилии Уоллас де Соуза и Дуглас Соуза были незаметны, то потом они всё-таки разыгрались. С их помощью южноамериканцы ушли на технический тайм-аут с комфортным запасом в два очка.

Долго бразильцы не лидировали. Вторая треть партии осталась за россиянами — вновь сверхрезультативную игру показывал Волков, забивавший даже после самого неудобного приёма. Это был задел для перелома, наступившего несколько розыгрышей спустя. Главный тренер бразильцев Ренал Дал Зотто дважды брал тайм-ауты, когда его команда проигрывала сначала два очка, а потом и вовсе четыре. Если бы не ошибка Михайлова после долгого розыгрыша, у россиян был бы сетбол при счёте 24:19 в свою пользу. Это приятное событие всё-таки состоялось, но чуть позже, после чего центральный блокирующей бразильцев Лукас подал в сетку. Россияне выиграли вторую партию с перевесом в четыре очка.

Бразилии отступать было некуда, и на третий сет подопечные Зотто настроились особо. Показав всю красоту своих наработок, они завладели преимуществом со счётом 10:6. Волков привычно вызвался на роль спасителя сборной, но его усилий на этот раз оказалось мало. Ряд необязательных ошибок, отсутствие блока, единственный эйс в исполнении Михайлова — вопреки всякой логике подопечные Шляпникова дотерпели до счёта 20:20, но дальше чудеса закончились. Подмоги со скамейки запасных не было, и россияне успели выиграть всего два очка, и то одно из них благодаря ошибке соперников на подаче. Одержать победу в трёх сетах не удалось.

Начало четвертой партии выдалось невероятно упорным — только по итогам 20 розыгрышей одна из команд добилась двухочкового преимущества, и ею оказалась сборная Бразилии. Подача россиян совершенно испортилась, и только Михайлов компенсировал за счёт неё свой низкий процент реализации атак. Вновь, как и в третьем сете, подопечные Шляпникова сравняли счёт только тогда, когда счёт очкам пошёл на третий десяток. Атака Мусэрского даже помогла выйти вперёд, но стоило Волкову пару раз слабо ударить, как бразильцы этим жадно воспользовались. Южноамериканцы вышли вперёд, и после неудачного видеопросмотра они реализовали сетбол — 25:23 в их пользу.

На тай-брейке уповать на концовки было уже некогда — для побед в партии надо 15 очков. Россияне рано повели со счётом 4:2, но бразильцы прорвали оцепление и, не заметив эйса Михайлова, обменялись сторонами при счёте 8:6. Даже в самых безнадёжных розыгрышах южноамериканцы не давали мячу опуститься на пол, после чего мощно атаковали и так же мощно отмечали выигранные очки. Особенно радовались они тогда, когда их преимущество дошло до 11 очков.

Виктор Полетаев на подаче сократил отставание до минимума, но тайм-аут Зотты сбил его настрой. Ещё один удар Михайлова в блок привёл к катастрофической ситуации — сборная России уступала со счётом 10:13. Хотя даже на этом чемпионате мира были случаи, когда в концовке тай-брейка отыгрывалось такое отставание, в этот раз такого интригующего поворота не было. Бразильцы довели свой сумасшедший камбэк до логического конца. Сборной России для выхода в плей-офф теперь надо 27 сентября побеждать США в трёх или четырёх сетах. Это на текущем чемпионате мира ещё никому не удавалось.