Стали известны соперники сборной России на третьем групповом этапе ЧМ по волейболу
- © imagephotoagency.it/imago sportfotodienst
- globallookpress.com
Соперниками сборной России по группе I стали команды США и Бразилии.
В группе J сыграют сборные Италии, Польши и Сербии.
Матчи пройдут с 26 по 28 сентября.
По итогам третьего группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Ранее лидер сборной России по волейболу Александр Соколов сказал, что команда сбросила психологическое давление после неудачно проведённого первого группового этапа чемпионата мира.