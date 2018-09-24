Стали известны соперники сборной России на третьем групповом этапе ЧМ по волейболу

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Состоялась жеребьёвка третьего группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Италии и Болгарии.
Стали известны соперники сборной России на третьем групповом этапе ЧМ по волейболу
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Соперниками сборной России по группе I стали команды США и Бразилии.

В группе J сыграют сборные Италии, Польши и Сербии.

Матчи пройдут с 26 по 28 сентября.

По итогам третьего группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Ранее лидер сборной России по волейболу Александр Соколов сказал, что команда сбросила психологическое давление после неудачно проведённого первого группового этапа чемпионата мира.

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