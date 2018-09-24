Волейболист Соколов обозначил задачи сборной России на третий групповой этап ЧМ

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Либеро сборной России по волейболу Александр Соколов сказал, что команда сбросила психологическое давление после неудачно проведённого первого группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии.

«Окончательно мы избавились от тяжёлого груза ответственности только после матча с Финляндией. В целом мы изначально понимали, что на втором этапе нужно выиграть все три игры, чтобы идти дальше», — приводит слова Соколова «Чемпионат».

Он также обозначил задачи, которые стоят перед сборной России на третьем групповом этапе ЧМ.

«Наша главная задача — верить в себя, отталкиваться от своей игры, делать меньше ошибок», — заявил Соколов.

Он отметил, что поражения на первом групповом раунде произошли из-за большого количества ошибок, а не из-за хорошего качества игры со стороны соперника.

Ранее главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников дал оценку игре команды в победном матче второго группового этапа чемпионата мира со сборной Финляндии.

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