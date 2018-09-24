Волейболист Соколов обозначил задачи сборной России на третий групповой этап ЧМ

Либеро сборной России по волейболу Александр Соколов сказал, что команда сбросила психологическое давление после неудачно проведённого первого группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии.

«Окончательно мы избавились от тяжёлого груза ответственности только после матча с Финляндией. В целом мы изначально понимали, что на втором этапе нужно выиграть все три игры, чтобы идти дальше», — приводит слова Соколова «Чемпионат».

Он также обозначил задачи, которые стоят перед сборной России на третьем групповом этапе ЧМ.

«Наша главная задача — верить в себя, отталкиваться от своей игры, делать меньше ошибок», — заявил Соколов.

Он отметил, что поражения на первом групповом раунде произошли из-за большого количества ошибок, а не из-за хорошего качества игры со стороны соперника.

Ранее главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников дал оценку игре команды в победном матче второго группового этапа чемпионата мира со сборной Финляндии.