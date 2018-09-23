Шляпников подвёл итоги второго группового этапа ЧМ для сборной России по волейболу

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников дал оценку игре команды в победном матче второго группового этапа чемпионата мира со сборной Финляндии.

«Мы хотели победить, и мы этого добились. Конечно, я очень доволен своей командой и счастлив, что смог дать игровое время молодым игрокам. Это была возможность увидеть их уровень, и я рад, что этот турнир полезен для их профессионального роста», — приводит слова Шляпникова РИА Новости.

Он также подвёл итоги второго группового раунда, в котором российские волейболисты одержали победу во всех трёх матчах.

«Я думаю, что второй этап прошёл так, как планировалось. Теперь мы готовы двигаться вперёд», — заявил Шляпников.

Ранее мужская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Финляндии в матче третьего тура второго группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.