Сборная России обыграла Финляндию и пробилась в третий групповой раунд ЧМ по волейболу
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22) в пользу российской команды.
Благодаря победе подопечные Сергея Шляпникова гарантировали себе второе место в группе Е и путёвку в следующий раунд турнира.
На третьем групповом этапе шесть команд будут разделены на две группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Ранее сообщалось, что российские волейболисты обыграли национальную команду Италии в матче группового этапа ЧМ по волейболу.