Сборная России обыграла Финляндию и пробилась в третий групповой раунд ЧМ по волейболу

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Мужская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Финляндии в матче третьего тура второго группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.
Сборная России обыграла Финляндию и пробилась в третий групповой раунд ЧМ по волейболу
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22) в пользу российской команды. 

Благодаря победе подопечные Сергея Шляпникова гарантировали себе второе место в группе Е и путёвку в следующий раунд турнира.

На третьем групповом этапе шесть команд будут разделены на две группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты обыграли национальную команду Италии в матче группового этапа ЧМ по волейболу.

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