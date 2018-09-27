Россия проиграла США в матче ЧМ по волейболу и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира
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Встреча, проходившая в итальянском Турине, завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) в пользу американцев.
Самым результативным игроком встречи стал американец Аарон Расселл, набравший 16 очков. У сборной России больше всего очков набрал Дмитрий Мусэрский (12).
После этого поражения подопечные Сергея Шляпникова потеряли шансы на выход в полуфинал мирового первенства.
Ранее мужская сборная России по волейболу проиграла Бразилии на ЧМ, выигрывая 2:0 по сетам.