Россия проиграла США в матче ЧМ по волейболу и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира

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Мужская сборная России по волейболу уступила национальной команде США в матче третьего группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.
Россия проиграла США в матче ЧМ по волейболу и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира
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Встреча, проходившая в итальянском Турине, завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) в пользу американцев.

Самым результативным игроком встречи стал американец Аарон Расселл, набравший 16 очков. У сборной России больше всего очков набрал Дмитрий Мусэрский (12).

После этого поражения подопечные Сергея Шляпникова потеряли шансы на выход в полуфинал мирового первенства.

Ранее мужская сборная России по волейболу проиграла Бразилии на ЧМ, выигрывая 2:0 по сетам.

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