Решающее сражение: Россия играет с США на чемпионате мира по волейболу

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Борислав Головин
Сборная России по волейболу встречается с США в рамках заключительного группового этапа чемпионата мира в Италии и Болгарии. В случае поражения российская команда лишится шансов на выход в четвертьфинал. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния из Турина.
Решающее сражение: Россия играет с США на чемпионате мира по волейболу
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  • 27 сентября 2018

    5:4. Классная скидка от Клюки! Молодец! 

  • 4:4. Сложный мяч достал Вербов. В итоге американцы блоком закрыли Полетаева. 

  • 4:3. Следом не слишком удачно сыграли на блоке россияне. 

  • 4:2. По блоку классно пробил Клюка!

  • 3:2. Хорошо всё начиналось, но Вольвич подал в сетку. 

  • 3:1. Ошиблись американцы в атаке, и Мусэрский не оставил им шансов! 

  • 2:1. Следом хорошо играем на блоке! 

  • 1:1. Сравнивает счёт сборная России. 

  • 0:1. Сразу же снялись с подачи Михайлова американцы.

  • Эх. В сетку подал Гранкин. Не сумели россияне совершить чудо и теперь уступают по сетам — 0:2. 

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