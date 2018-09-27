Решающее сражение: Россия играет с США на чемпионате мира по волейболу

Сборная России по волейболу встречается с США в рамках заключительного группового этапа чемпионата мира в Италии и Болгарии. В случае поражения российская команда лишится шансов на выход в четвертьфинал. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния из Турина.

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