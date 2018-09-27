Решающее сражение: Россия играет с США на чемпионате мира по волейболу
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27 сентября 2018
5:4. Классная скидка от Клюки! Молодец!
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4:4. Сложный мяч достал Вербов. В итоге американцы блоком закрыли Полетаева.
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4:3. Следом не слишком удачно сыграли на блоке россияне.
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4:2. По блоку классно пробил Клюка!
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3:2. Хорошо всё начиналось, но Вольвич подал в сетку.
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3:1. Ошиблись американцы в атаке, и Мусэрский не оставил им шансов!
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2:1. Следом хорошо играем на блоке!
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1:1. Сравнивает счёт сборная России.
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0:1. Сразу же снялись с подачи Михайлова американцы.
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Эх. В сетку подал Гранкин. Не сумели россияне совершить чудо и теперь уступают по сетам — 0:2.
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