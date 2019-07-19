Белорусский фристайлист рассказал, зачем он выставил на аукцион золото ОИ-2010

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Чемпион Олимпийских игр 2010 года в канадском Ванкувере в лыжной акробатике белорусский фристайлист Алексей Гришин рассказал о причинах, побудивших его выставить на аукцион свою награду.
Белорусский фристайлист рассказал, зачем он выставил на аукцион золото ОИ-2010
  • Reuters

«Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьёзная операция, нужны очень большие деньги», — приводит слова Гришина SPORT.TUT.BY.

Он отметил, что другой возможности помочь, кроме как продать медали, у него сейчас нет, и что все вырученные средства пойдут на лечение.

«Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл», — добавил 40-летний спортсмен, завершивший карьеру в 2014 году.

Помимо золота ОИ-2010, Гришин выставил на продажу бронзу Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити. Обе награды были завоёваны в дисциплине «лыжная акробатика».

Ранее сообщалось, что швейцарские бобслеисты получили золотые медали ОИ-2014.

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