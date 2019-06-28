Швейцарские бобслеисты получили золотые медали ОИ-2014 после лишения наград Зубкова и Воеводы

Швейцарские бобслеисты Беат Хефти и Алекс Бауманн получили золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в соревнованиях двоек после лишения наград россиян Александра Зубкова и Алексея Воеводы.

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РИА Новости

Как сообщает Blick, церемония награждения состоялась в пятницу в швейцарском Швельбруне. После дисквалификации Зубкова и Воеводы, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил, их золотые награды перешли Хефти и Бауманну, серебро — американцам Стивену Холкомбу и Стивену Лэнгтону, а бронза — латвийцам Оскару Мелбардису и Дауманту Дрейшкенсу. Ранее стало известно, какого срока дисквалификации для Зубкова хочет добиться WADA.