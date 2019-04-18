Стало известно, какого срока дисквалификации для Зубкова хочет добиться WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует добиться увеличения срока дисквалификации российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва, Ильвира Хузина и бывшего президента Федерации бобслея России Александра Зубкова.

По словам представителя WADA, которые приводит ТАСС, агентство хочет добиться увеличения срока дисквалификации с двух до четырёх лет.

Зубков, Касьянов, Пушкарёв и Хузин были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 и лишены завоёванных золотых наград. Зубков из-за решения IBSF был вынужден покинуть пост главы Федерации бобслея России.

Ранее стало известно, что WADA подало апелляцию на дисквалификацию бобслеиста Зубкова.