WADA подало апелляцию на дисквалификацию бобслеиста Зубкова
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, даты проведения слушаний по апелляции пока не определены.
Отмечается, что WADA подало апелляцию на решение CAS, поскольку считает двухлетнюю дисквалификацию недостаточным наказанием в отношении российских бобслеистов.
Зубков, Касьянов, Пушкарёв и Хузин были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 и лишены завоёванных золотых наград. Также Зубков из-за решения IBSF был вынужден покинуть пост главы Федерации бобслея России.
Ранее сообщалось, что МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года.