WADA подало апелляцию на дисквалификацию бобслеиста Зубкова

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.
WADA подало апелляцию на дисквалификацию бобслеиста Зубкова
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, даты проведения слушаний по апелляции пока не определены.

Отмечается, что WADA подало апелляцию на решение CAS, поскольку считает двухлетнюю дисквалификацию недостаточным наказанием в отношении российских бобслеистов.

Зубков, Касьянов, Пушкарёв и Хузин были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 и лишены завоёванных золотых наград. Также Зубков из-за решения IBSF был вынужден покинуть пост главы Федерации бобслея России.

Ранее сообщалось, что МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года.

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