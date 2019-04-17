WADA подало апелляцию на дисквалификацию бобслеиста Зубкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, даты проведения слушаний по апелляции пока не определены.

Отмечается, что WADA подало апелляцию на решение CAS, поскольку считает двухлетнюю дисквалификацию недостаточным наказанием в отношении российских бобслеистов.

Зубков, Касьянов, Пушкарёв и Хузин были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 и лишены завоёванных золотых наград. Также Зубков из-за решения IBSF был вынужден покинуть пост главы Федерации бобслея России.

Ранее сообщалось, что МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года.