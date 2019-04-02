МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года

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Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает провести церемонию перераспределения золотых олимпийских медалей бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло в течение 12 месяцев.
МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя пресс-службы МОК, организация рассчитывает провести церемонию перераспределения наград в течение следующих 12 месяцев.

Отмечается, что этот срок может быть увеличен, если спортсмены не примут решение провести церемонию на следующих Олимпийских играх.

Золотые медали Зубкова и Воеводы в соревнованиях двоек достанутся швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну, а награда за победу в четвёрках, завоёванная вместе с Труненковым и Негодайло, перейдёт к латвийцам Оскару Мелбардису, Арвису Вилкасте, Дауманту Дрейшкенсу и Янису Стренги.

Перераспределение состоится в связи с тем, что Зубков и Воевода были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи.

Ранее в ОКР призвали Федерацию бобслея России помочь в возвращении медалей Зубкова в МОК.

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