В ОКР призвали Федерацию бобслея России помочь в возвращении медалей Зубкова в МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Федерацию бобслея и скелетона России по вопросу о возвращении двух золотых медалей Олимпиады-2014 в Сочи бывшего главы федерации Александра Зубкова.

По словам главы правового управления ОКР Александра Бриллиантова, которые приводит ТАСС, организация получила просьбу от Международного олимпийского комитета (МОК) обеспечить возврат медалей.

Он отметил, что у ОКР нет полномочий силовыми методами заставить Зубкова вернуть награды, потому комитет обратился в профильную федерацию, через которую надеется убедить бывшего бобслеиста выполнить требование МОК.

Зубков завоевал две золотые медали на Играх в Сочи в соревновании двоек и четвёрок. Впоследствии он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил во время домашней Олимпиады и лишён завоёванных на ней наград, а также пожизненно отстранён от участия в Играх. Позднее Спортивный арбитражный суд смягчил вердикт МОК, сократив дисквалификацию с пожизненной до пропуска Игр в 2018 году.

Ранее Зубков заявил, что не намерен возвращать МОК медали Олимпиады-2014.