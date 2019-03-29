В ОКР призвали Федерацию бобслея России помочь в возвращении медалей Зубкова в МОК
- Reuters
По словам главы правового управления ОКР Александра Бриллиантова, которые приводит ТАСС, организация получила просьбу от Международного олимпийского комитета (МОК) обеспечить возврат медалей.
Он отметил, что у ОКР нет полномочий силовыми методами заставить Зубкова вернуть награды, потому комитет обратился в профильную федерацию, через которую надеется убедить бывшего бобслеиста выполнить требование МОК.
Зубков завоевал две золотые медали на Играх в Сочи в соревновании двоек и четвёрок. Впоследствии он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил во время домашней Олимпиады и лишён завоёванных на ней наград, а также пожизненно отстранён от участия в Играх. Позднее Спортивный арбитражный суд смягчил вердикт МОК, сократив дисквалификацию с пожизненной до пропуска Игр в 2018 году.
Ранее Зубков заявил, что не намерен возвращать МОК медали Олимпиады-2014.