Зубков заявил, что не намерен возвращать МОК медали Игр-2014

Бывший российский бобслеист и экс-глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что не намерен возвращать в Международный олимпийский комитет (МОК) две золотые медали с Олимпиады-2014.

«Моё мнение, как и полтора года назад, не изменилось. Повторю ещё раз: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду», — приводит слова Зубкова kp.ru.

Он отметил, что МОК ещё должен доказать, что он завоевал свои награды нечестно.

«Пусть посмотрят мою статистику достижений не за один-два года, а за 15 лет, а то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл», — добавил экс-глава федерации.

Зубков завоевал две золотые медали Игр в Сочи в соревновании двоек и четвёрок, но был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён наград.

Ранее сообщалось, что Зубков подал апелляцию в CAS на решение о дисквалификации.