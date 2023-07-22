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Тарасова считает, что пара Дэвис — Смолкин подойдёт в оптимальной форме на турнир в США

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о форме фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих за сборную Грузии.
Тарасова считает, что пара Дэвис — Смолкин подойдёт в оптимальной форме на турнир в США
  • РИА Новости

«Участвуют в соревнованиях, значит, подойдут в своей оптимальной форме, не знаю, в максимальной или нет. Если заявили — будут участвовать. Переживания из‑за дебюта? Мы все переживаем, каждый о своём», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

В грузинской федерации 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин самостоятельно компенсировали ЦСП затраты на свою подготовку.

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