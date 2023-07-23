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Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже олимпийской медали

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Советский фигурист Александр Зайцев рассказал, что не знает, кто продал его золотую медаль, завоёванную на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк‑Плэсиде (США).
Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже олимпийской медали
  • РИА Новости

«У меня медалей не было, даже медали Инсбрука нет. Мы с Ириной жили вместе, у нас была семья. Но после развода все медали хранились у её родителей, где-то там остались. Так что я не имею к этому отношения, не знаю, кто продал их», — приводит слова экс-фигуриста РИА Новости.

Зайцев, выступавший в паре с Ириной Родниной, также является олимпийским чемпионом 1976 года в Инсбруке.

Ранее сообщалось, что золотая олимпийская медаль Зайцева продана на аукционе почти за $100 тыс.

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