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Юбилей Жулина, тренировки Костомарова и признание Загитовой: что обсуждают в мире фигурного катания

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Борислав Головин
Александр Жулин отметил 60-летие и получил трогательное поздравление от Татьяны Навки. Роман Костомаров опубликовал первое видео со своей женой Оксаной Домниной и показал, как тренирует ноги на протезах. Алина Загитова призналась, что в детстве не хотела заниматься и долгое время не могла похвастать хорошими результатами. Александра Трусова с Марком Кондратюком посетили зооприют и сфотографировались с медвежонком на руках, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро объявили о завершении карьеры. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.
Юбилей Жулина, тренировки Костомарова и признание Загитовой: что обсуждают в мире фигурного катания
  • РИА Новости

День рождения Жулина

На завершившейся неделе 60-летие отметил один из самых известных отечественных тренеров Александр Жулин. Под его руководством больших успехов добились Татьяна Навка и Роман Костомаров, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Неудивительно, что одно из самых тёплых поздравлений пришло от Навки, которой в паре с Костомаровым специалист в 2006 году помог стать олимпийскими чемпионами.

Бывшая подопечная пожелала специалисту олимпийского здоровья, талантливых учеников, личного и семейного счастья, а также вдохновения.

«Невероятно талантливый человек с тонким виденьем и точным попаданием фигуристов в образы. Тренер, который умеет слышать и слушать своих спортсменов, таким образом добиваясь наивысших результатов. Очень чуткий и добрый папа, который просто обожает своих детей, умеет находить с ними общий язык, а когда надо — наставлять и поддерживать», — написала Навка в социальных сетях.

В свою очередь, близкий друг Жулина Илья Авербух напомнил о его спортивных достижениях: медалях ОИ и победах на чемпионатах мира и Европы. Некоторые его программы хореограф назвал культовыми.

«Что касается постспортивной карьеры, Александр нашёл себя в тренерстве и стал выдающимся наставником. Воспитал олимпийских чемпионов, призёров ОИ. Хочется отметить и книгу, которую он сам написал. Всем рекомендую, это большой труд», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Наконец, Татьяна Тарасова пожелала коллеге творческого долголетия.

Интервью Загитовой Транькову

Между тем, Алина Загитова стала гостем «Произвольной программы» на Первом канале, которую ведёт Максим Траньков. В ходе беседы с ним олимпийская чемпионка сделала немало любопытных заявлений, но больше всего удивило признание в том, что она сначала не любила фигурное катание и не демонстрировала выдающихся результатов.

«Меня привела мама: «Давай иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила… И в детстве была такая ситуация, что я всё время находилась около пьедестала. То есть мне не хватало каких-то сотых балла, чтобы подняться на эту третью ступеньку. Для меня бронза уже была вау. Потом была третья, затем — вторая, а первые места появились, когда стала заниматься у Этери Георгиевны Тутберидзе. И всё время было куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», — рассказала Загитова.

Помимо этого, девушка вспомнила, на что потратила первые заработанные в жизни деньги, объяснила, как у неё дома появились четыре домашних животных, и поделилась секретом противодействия критикам в социальных сетях.

Поход Трусовой в зооприют

Помимо похода на интервью к Транькову, Загитова успела попробовать себя в довольно экстремальном занятии — покаталась на вейксёрфе. Девушка не только обнародовала ролик, где видно, как она довольно уверенно стоит на доске, но и выложила откровенные фотографии в гидрокостюме.

«Memories. Вы уже успели попробовать wakesurf?» — написала Алина.

Похоже, это увлечение получило популярность среди отечественных фигуристок, завершивших карьеру и имеющих возможность найти необычные хобби. Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина тоже покаталась на вейксёрфе, но только в Сочи, где выступает в ледовом шоу.

А вот их коллега Александра Трусова остаётся верна более привычным для себя увлечениям. В компании с Марком Кондратюком она посетила зооприют и поделилась кадром, на котором запечатлена с медвежонком на руках.

«Это зооприют, здесь вход бесплатный, и тут спасают животных. У мишки умерла мама, поэтому он живёт здесь, ему пять месяцев», — объяснила серебряная медалистка ОИ.

Ролик Костомарова с супругой

А Роман Костомаров после выписки из госпиталя не устаёт радовать новыми публикациями в соцсетях, по которым видно, что бывший фигурист, несмотря на все сложности, полон оптимизма. Например, он опубликовал первый совместный ролик с супругой Оксаной Домниной. По его признанию, они вместе с женой постепенно адаптируются к новой жизни, хотя иногда хотят вернуть время назад.

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«Мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться. Слава богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями» — заявил Костомаров.

Более того, пара успела навестить Навку. Олимпийская чемпионка назвала встречу с экс-партнёром и Домниной неповторимой и душевной.

«Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись. Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя. Уверена, все твои поклонники так же, как и я, верят, что мы с тобой ещё станцуем на льду», — написала Навка в Telegram-канале.

Сам Костомаров делает для как можно более скорой реабилитации всё возможное и регулярно делится роликами с тренировок. Так, в одном из них Роман уже довольно ловко передвигается по специальной дорожке на протезах под контролем специалиста. В другом он укрепляет мышцы рук, поднимая тяжёлые гантели.

Необычный намёк Косторной

Пока завершившие карьеру фигуристы отдыхают, действующие в поте лица готовятся к новому сезону. Лето — период, когда они активно ставят свежие программы. И некоторые находят возможность удивить болельщиков. Например, Пётр Гуменник будет исполнять короткую программу под композицию Sonne группы Rammstein. Призёр первенства страны уже опубликовал полутораминутный отрывок в Telegram-канале.

Достаточно необычный для фигурного катания выбор он объяснил желанием найти вместе с постановщиком Николаем Морошкиным «нечто свежее, концептуальное, амбивалентное».

«Выбрали Sonne, и Николай Юрьевич нарезал её, используя множество вариаций трека. Во время постановки нам помогала хореограф Ксения Михеева, внёсшая движения из современного балета. Сейчас мы находимся в Сочи и продолжаем оттачивать программу вместе с Еленой Чайковской», — цитирует Гуменника «Чемпионат».

А Алёна Косторная, которая дебютирует в парном катании в дуэте с Георгием Куницей, решила намекнуть подписчикам, под какую песню поставят её произвольную программу. Она выложила фото из зоопарка, в котором указывает на клетку с птицей «Сойка обыкновенная». Самый популярный вариант в комментариях — саундтрек из «Голодных игр».

Между тем Евгения Тарасова и Владимир Морозов наконец возобновили занятия. Впрочем, об участии в официальных соревнованиях речь пока не идёт — двукратные серебряные призёры ОИ сосредоточатся на выступлении в шоу Авербуха. А работающий с ними Траньков объяснил, что опытные спортсмены только раскатываются.

«По программам — всему своё время. Сейчас нужно начать тренироваться, а дальше видно будет. Конечно, надо, пропустили много, предстоит большой объём работы», — заявил наставник.

Завершение карьеры Загорски и Гурейро

А вот Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро повесили коньки на гвоздь. Пару смело можно было назвать самой интернациональной в России. Спортсмены объединились и начали защищать честь страны в 2014 году.

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На международном уровне главным событием для них стало выступление на ОИ-2018 из-за недопуска Ивана Букина и Александры Степановой, но в Пхёнчхане не удалось попасть даже в топ-10 — 13-я строчка. В том же сезоне они заняли восьмое место на первенстве планеты и шестое — на ЧЕ. Зато на национальных турнирах добиться успехов получилось. Так, пара трижды завоёвывала медали ЧР.

Предыдущий сезон пришлось пропустить из-за серьёзных проблем со здоровьем у Загорски. Вместе с тем она попробовала себя в роли постановщика для пары Анастасия Чернышёва — Владислав Антонышев и призналась, что не прочь работать наставником. А потому вердикт молодых людей не удивил.

«После многих лет самоотверженности, тяжёлой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение уйти. Несмотря на сладко-горькое чувство, мы взволнованы будущими проектами и тем, что нас ждёт впереди. Принять окончание этой главы означает также признать влияние той поддержки, которую мы получали от наших тренеров, семьи, друзей, болельщиков и товарищей по команде на протяжении всего нашего пути», — написал Гурейро.

Выплата компенсации со стороны Дэвис и Смолкина

А вот Диана Дэвис и Глеб Смолкин выбрали для себя другой путь — перебрались в состав сборной Грузии. Зато в их случае, вероятно, имел место прецедент: удалось получить деньги, которые были потрачены государством на решивших сменить гражданство спортсменов. Директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов подтвердил, что фигуристы попали в основной состав кандидатов сборной страны на сезон-2022/23 и были трудоустроены по индивидуальным планам подготовки.

В ЦСП после того, как стало известно о переходе в другую национальную команду, обратились в ФФККР с просьбой компенсировать затраты и вскоре получили деньги.

«На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ФГБУ «ЦСП», заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», — подчеркнул Брюсов.

При этом, по заверению генерального директора ФФККР Александра Когана, представители Дэвис и Смолкина внесли необходимую сумму, после чего она оказалась переведена в ЦСП, передаёт ТАСС. Данный случай, возможно, станет первым, когда пожелавшие сменить паспорт отечественные атлеты компенсировали понесённые на них затраты.

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