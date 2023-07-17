Болезнь Щербаковой, слова Родниной о Трусовой и послание Костомарову из Италии: что обсуждают в мире фигурного катания

Анна Щербакова заболела мононуклеозом, из-за чего прервала тренировки и не смогла принять участие в шоу Татьяны Навки в Сочи. Ирина Роднина назвала хамским поведение Александры Трусовой во времена тренировок в «Ангелах Плющенко». Итальянский тренер Барбара Фузар-Поли отправила послание надежды для Романа Костомарова, который продолжает восстановление после тяжёлой болезни. Михаил Коляда, поставивший свою карьеру на паузу, решил заняться блогерской деятельностью, а Матвей Ветлугин высказался о карьере Елизаветы Туктамышевой. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Болезнь Щербаковой

Ещё неделю назад поклонники Анны Щербаковой с воодушевлением обсуждали возможное возобновление её спортивной карьеры, и вдруг олимпийская чемпионка покинула сбор команды Этери Тутберидзе в Новогорске. Причиной тому, как пишут в СМИ, стала неприятная болезнь — мононуклеоз. Это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, а также увеличение печени и селезёнки.

Как отметил спортивный врач Михаил Вартапетов, в большинстве случаев при правильном подходе к нагрузкам и контроле лабораторных показателей ремиссия наступает за четыре недели. При этом, как отметил его коллега Вячеслав Ефремов, одним из последствий заболевания может стать синдром хронической усталости.

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«Спортсмен вроде как всё делает по тренировочному плану: нормально спит, нормально питается, выполняет все предписания, которые дают, придерживается оптимального графика тренировок и отдыха, но всё равно сильно устаёт», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Такое состояние в среднем сохраняется до полугода, но известны случаи, когда этот период растягивался на девять месяцев. Каким будет восстановление Щербаковой, предсказать невозможно, ведь каждый случай индивидуален и всё зависит от состояния иммунной системы.

Так, Алёна Косторная рассказала, что перенесла мононуклеоз в 2015 году, после чего организм долго не мог оправиться от болезни.

«Болела я долго, прошла много врачей. Был большой удар по печени, и после болезни этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен. Также из последствий была сильная усталость, боль в горле и скачущая температура на протяжении нескольких месяцев», — приводит слова Косторной ТАСС.

При этом Татьяна Навка рассчитывает, что олимпийская чемпионка присоединится к её шоу в Сочи уже в начале августа. Анна должна была выступать также с 13 по 15 июля, но из-за болезни её пришлось заменить.

«К сожалению, у Анечки непредвиденные обстоятельства, её замещает Алина Загитова — она просто будет больше выступать. Алина, конечно, готова, она здесь, в Сочи, мы ждём выступление», — сказала Навка.

Послание Костомарову из Италии

Тяжёлая болезнь и последующее выздоровление Романа Костомарова не прошло незамеченным среди иностранных специалистов по фигурному катанию. Так же, как и в России, за рубежом переживали за олимпийского чемпиона Турина, а теперь восхищаются его стойкостью и позитивным настроем. Например, самые добрые пожелания Роману передала итальянский тренер Барбара Фузар-Поли. Она назвала их посланием надежды.

«Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво. Прекрасные доктора — так понимаю, что в России у вас хорошие больницы, хорошие врачи. Они сделали чудо. Я так счастлива за него, за Оксану Домнину и за его семью, детей. Это просто невероятно. Пожалуйста, скажите ему, что он герой», — сказала специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Роман тем временем продолжает восстановительные тренировки, кадрами с которых регулярно делится в соцсетях. На днях он обнародовал видео занятия, в ходе которого шагает через препятствия в спортзале с утяжелителями на руках. Кроме того, бывший спортсмен поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и добрые комментарии.

«Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше», — написал Костомаров в недавно заведённом Telegram-канале.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Блогерские планы Коляды

Решение Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру было болезненно воспринято многочисленными болельщиками фигуриста. Спортсмену даже пришлось опубликовать в Telegram-канале обращение к фанатам.

«Друзья, пожалуйста, не относитесь к этому так, будто я умер. Всё хорошо, это просто жизнь, и жизнь продолжается! Я всегда знаю и буду знать, что мои болельщики самые лучшие в мире! Спасибо вам всем за поддержку», — написал Михаил.

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Фигурист, конечно, продолжит радовать поклонников выступлениями в шоу, а кроме того, намерен стать ещё ближе к своей аудитории и активно реализовываться в блогерской сфере. В интервью Максиму Транькову он признался, что ему интересно именно это направление для развития. При этом он ещё не определился, сконцентрируется ли на фигурном катании или будет освещать более широкий круг тем.

«Пока ещё не знаю. Мне вообще нравится смотреть, замечать детали. Вот был в Омске и просто решил поделиться тем, с какой стороны увидел Омск я. Смонтировал это в небольшой ролик, выложил в интернет, вроде всем понравилось. И я сильно кайфанул от процесса. Может, попробовать себя в этом», — рассказал Коляда в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Фигурист уже завёл собственный блог на «Дзене», где делится интересными историями из жизни. Так, например, он рассказал, как вместе с женой Дарьей подобрал беспризорных котят в Липецке и подыскивал им хозяев.

Карьера Туктамышевой

На фоне решения Коляды об отдыхе от соревнований всё больше уважения вызывает продолжение карьеры Елизаветой Туктамышевой. Фигуристка, которой в декабре исполнится 27 лет, вешать коньки на гвоздь не собирается и после летнего отпуска уже вовсю тренируется. На днях бывшая чемпионка мира поделилась видео, на котором исполняет чистейший тройной лутц.

«Я тоже поработала чуть-чуть», — подписала ролик спортсменка.

Своё восхищение Императрицей выразил Матвей Ветлугин, который также входит в группу Алексея Мишина. По его мнению, Елизавета демонстрирует философское отношение к фигурному катанию — не как к главному и единственному занятию всей жизни, от которого будет зависеть всё дальнейшее существование и настроение, а как к части рутины. Он признался, что совсем не готов к уходу Туктамышевой из спорта.

РИА Новости

© Александр Вильф

Ожидания от чемпионата России по прыжкам

Чемпионат России по прыжкам в грядущем сезоне пройдёт в Санкт-Петербурге. Это решение ФФККР очень обрадовало спортсменов из Северной столицы. Так, Пётр Гуменник заявил, что родной город придаёт ему дополнительную силу и мотивацию.

«Я стараюсь дать всё от себя, чтобы достойно представить Санкт‑Петербург на соревнованиях. Каждый раз, когда я выступаю здесь, ощущаю особую поддержку со стороны болельщиков, а ощущение родного города помогает мне чувствовать себя уверенно и комфортно», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».

В свою очередь, Александр Энберт предложил провести соревнования на «СКА Арене», которая будет открыта в сентябре. По его мнению, фанаты фигурного катания смогут заполнить трибуны, которые вмещают 21 тыс. зрителей, целиком.

«Было бы неплохо, если бы Джонни Депп заехал. Формат прыжкового турнира вызывает интерес. Можно сделать какой-нибудь фестиваль с показательными прокатами, мастер-классами и викторинами. В России и в Санкт-Петербурге, в частности, хватает звёзд фигурного катания. Уровень технической подготовки, который демонстрируют наши ребята на прыжковом турнире, — лучший в мире. В этом виде российские спортсмены могут устроить интересное состязание», — заявил серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном турнире.

Между тем Максим Траньков сообщил, что Кубок Первого канала в следующем году сменит формат. По его словам, это связано с тем, что спортсмены относятся к турниру как к шоу — не готовятся и приезжают в очень плохом физическом состоянии.

«Я в группе поддержки синей команды — команды, которая проигрывает три года подряд. У меня приезжают ребята — я только что их видел на чемпионате России, где они занимают призовые места, прыгают четверные, феерия. А приезжают на Кубок Первого канала и прыгают двойные — могут откатать с тремя двойными прыжками в короткой программе. Это мне не нравится. Мне кажется, именно спортсменам нужно менять отношение к этому турниру и готовиться», — заявил Траньков в своём подкасте «Произвольная программа».

Слова Родниной о Трусовой

Ирина Роднина раскритиковала поведение Александры Трусовой на тренировках в «Ангелах Плющенко».

«Когда тебе тренер даёт задание, его нужно выполнять, а не делать, что тебе хочется. По моим понятиям, это вопрос дисциплины. И дисциплина на тренировках потом сказывается на твоей дисциплине на соревнованиях и в ответственных моментах», — пояснила свою позицию Роднина в интервью РИА Новости.

Она связала такой подход Трусовой с её слезами на Олимпиаде в Пекине, когда она уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото.

«Где тонко — там и рвётся ведь. Поэтому, когда возникла вся эта истерика, для меня не было ничего удивительного», — подчеркнула она, добавив, что спортсменке, которая не готова справляться со своими эмоциями на взрослых Играх, нужно было выступать на юношеском аналоге.

РИА Новости

© Александр Вильф

Обозреватель RT Елена Вайцеховская заявила, что не готова согласиться со словами прославленной фигуристки в адрес Александры.

«Не потому, что Роднина не права — в целом она как раз более чем права и насчёт психики, и насчёт юношеских Олимпийских игр. Просто я очень хорошо помню своё интервью с Ириной от 1994 года, где она говорит: «Я никогда не была второй. И совершенно не представляю себе, что бы со мной было, случись проиграть хоть однажды. Наверное, что-нибудь страшное…» — написала олимпийская чемпионка в прыжках в воду в своём Telegram-канале.