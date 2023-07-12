«Внезапно раздутая ситуация»: Сотникова объяснила признание в обнаружении у неё допинга

Аделина Сотникова объяснила свою фразу в одном из интервью о том, что у неё в 2014 году якобы обнаружили допинг. По словам олимпийской чемпионки, она неаккуратно высказалась. Бывшая фигуристка подчеркнула, что вопросы к ней возникли только из-за царапины на допинг-пробе, и никаких претензий после ей не предъявляли. Между тем представитель НОК Южной Кореи заявил о желании обратиться в МОК и разобраться в ситуации. В свою очередь, в Международном олимпийском комитете отметили, что тогда не возбуждали никаких дел в отношении россиянки.

Аделина Сотникова привлекла к себе внимание неосторожным заявлением о том, что в 2014 году у неё «нашли допинг». Спустя несколько дней после выхода нашумевшего интервью олимпийская чемпионка решила объясниться перед болельщиками и журналистами, опубликовав пост в одной из социальных сетей. Она посетовала, что всю последнюю неделю ей поступает огромное количество звонков с целью получения комментариев о «внезапно раздутой ситуации в СМИ».

«Я понимаю, что подобный инфоповод всегда будет цитироваться и набирать большое количество просмотров. Но СМИ уже приписали мне, что я призналась в употреблении запрещённых препаратов. Ребята, ну вы что, нельзя же так. Начнём с цитаты. «Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и должен был состояться суд. Но потом меня оправдали...» — написала бывшая фигуристка.

По словам спортсменки, когда любого профессионального атлета уведомляют о нарушении им антидопинговых правил, у него автоматически возникает паника, а в голове прокручиваются худшие варианты. То же произошло и с ней, хотя о серьёзных нареканиях речи не шло.

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«Этот блок остаётся надолго. И когда мы об этом рассказываем, причём вскользь, то так и говорим: «Мне сказали, что у меня нашли допинг». Да, сказали. Но оказалось, проблема с пробиркой, царапины...» — добавила Сотникова.

Она также посетовала, что излишнее внимание к данной теме грозит негативно отразиться на отечественном спорте, поскольку иностранные журналисты всегда готовы разжигать подобные скандалы. Напоследок Аделина подчеркнула: ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не возникало к ней никаких вопросов.

«Никто не отнимет у меня главное! Сочи-2014, минуты на пьедестале, гимн России, глаза болельщиков и невероятное чувство — что я достойно выступила за свою страну!» — подытожила олимпийская чемпионка.

Одно из её опасений уже сбылось: на происходящее обратили внимание в Южной Корее. Дело в том, что на домашних ОИ-2014 россиянка в женских соревнованиях опередила Ким Ён А. Представитель местного Национального олимпийского комитета заявил о начале сбора соответствующей информации с тем, чтобы после попросить МОК разобраться в деле Сотниковой.

По мнению НОК Южной Кореи, крайне редко происходит так, что проба А атлета даёт положительный результат, а проба Б — отрицательный, как в случае с Аделиной, а потому необходимо повторно расследовать её анализы. В комитете назвали данные требования вполне разумными, поскольку, согласно правилам WADA, образцы допинг-тестов должны храниться в течение десяти лет.

Впрочем, ведущие организации, ответственные за борьбу с допингом, никаких претензий отечественной фигуристке предъявлять не торопятся. Например, в WADA посоветовали обратиться в МОК.

«Международный олимпийский комитет был органом управления результатами, поэтому я уверен, что они смогут помочь в данном вопросе», — объяснили ТАСС в пресс-службе WADA.

В свою очередь в МОК отметили, что не вправе ничего комментировать, поскольку тогда не было открыто никакого дела. Наконец, гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подчеркнул, что Сотникова никогда не сдавала положительных проб.

Ажиотаж вызвало интервью Аделины, которое она дала YouTube-каналу Tatarka FM. В нём она вспомнила, как после Игр в Сочи ей предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил, но после вскрытия пробы Б все вопросы оказались сняты.

«Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и должен был состояться суд, и всё это должно было случиться. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня всё было хорошо», — сказала фигуристка.

Любопытно, что вскоре соответствующее видео было удалено с YouTube-канала.

Тем самым Сотникова фактически подтвердила появлявшуюся ранее в СМИ информацию о расследовании в отношении неё. Сообщалось, что она попала в список атлетов, которых проверяли на употребление запрещённых веществ в рамках большого разбирательства о якобы действовавшей государственной системе использования допинга в России.

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Европейские журналисты даже утверждали, что фигуристку могут лишить золотой медали ОИ, поскольку на её пробах обнаружили царапины. Таким образом возникли подозрения, что их вскрывали. Однако Григорий Родченков подчеркнул, что девушка не была замешана ни в каких подтасовках и не входила в его программу.

В мире отечественного фигурного катания высказывания Сотниковой, а также желание НОК Южной Кореи обратиться в МОК вызвали неоднозначную реакцию. Так, заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что Аделине не следовало вспоминать тот случай, так как теперь «начнётся ерунда страшная».

В том же ключе высказалась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, отметившая, что, если бы Сотникова действительно употребила запрещённые препараты, её бы давно лишили награды высшей пробы.

«Тренер ничего не знает, федерация ничего не знает, откуда Аделина это взяла? Естественно, Южная Корея отреагировала на её слова. Но это полный бред. Думаю, это легко разрешится, потому что этого не было. Думаю, Сотникова сказала, видимо, от недостатка внимания», — предположила Бестемьянова.

Наконец, известный тренер Александр Жулин с учётом позиции НОК Южной Кореи посетовал, что не удивится самому негативному сценарию развития событий.

«Сейчас трудно что-то предвидеть, особенно в такое сложное время для России. Тем более у неё не было положительной пробы А, была поцарапана крышка. К этому тогда прицепились, потом открыли пробу Б, всё нормально. Не надо было, конечно, ворошить улей», — цитирует специалиста «Р-Спорт».