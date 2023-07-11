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Коган заявил, что фигуристка Сотникова никогда не сдавала положительную допинг-пробу

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова никогда не сдавала положительную допинг-пробу.
Коган заявил, что фигуристка Сотникова никогда не сдавала положительную допинг-пробу
  • Gettyimages.ru

«Положительной допинг-пробы у Сотниковой никогда не было», — цитирует Когана ТАСС. 

11 июля стало известно, что Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

Россиянка выиграла Олимпийские игры в 2014 году. Серебро завоевала кореянка Ким Ён А.

Ранее в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сказали, что комментировать заявление Сотниковой должен МОК.

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