Коган заявил, что фигуристка Сотникова никогда не сдавала положительную допинг-пробу

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова никогда не сдавала положительную допинг-пробу.

«Положительной допинг-пробы у Сотниковой никогда не было», — цитирует Когана ТАСС.

11 июля стало известно, что Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

Россиянка выиграла Олимпийские игры в 2014 году. Серебро завоевала кореянка Ким Ён А.

Ранее в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сказали, что комментировать заявление Сотниковой должен МОК.