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Сотникова: в 2014-м у меня нашли допинг, должен был быть суд, но меня оправдали

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о сдаче положительного допинг-теста в 2014 году.
Сотникова: в 2014-м у меня нашли допинг, должен был быть суд, но меня оправдали
  • РИА Новости

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть и суд, и всё это должно было быть, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня всё было хорошо», — цитирует Сотникову «Татарка FM».

Спортсменка также заявила, что россиянке Камиле Валиевой было психологически очень тяжело выступать на Олимпийских играх 2022 года. По словам Сотниковой, она не знает, как 15-летняя фигуристка смогла найти в себе силы. 

Валиева в сезоне-2022/23 стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при. После командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года. 

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказала мнение о Валиевой.

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