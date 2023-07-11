Жулин — о Сотниковой: не надо было ворошить улей

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал допинговый скандал вокруг российской фигуристки Аделины Сотниковой.

«У неё не было положительной пробы А, была поцарапана крышка. К этому тогда прицепились, потом открыли пробу В, всё нормально. Не надо было, конечно, ворошить улей. Главное, чтобы Роднину и Зайцева не лишили золотых медалей», — цитирует Жулина РИА Новости.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

11 июля стало известно, что Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

Ранее в пресс-службе МОК заявили, что в отношении Сотниковой не велось никаких допинговых разбирательств в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.