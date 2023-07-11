В МОК заявили, что не расследовали допинговое дело Сотниковой на Олимпиаде-2014

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что в отношении олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой не велось никаких допинговых разбирательств в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«В то время не было никакого допингового дела, поэтому МОК не может комментировать», — цитирует пресс-службу МОК «Матч ТВ».

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

11 июля стало известно, что Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Сотникова никогда не сдавала положительную допинг-пробу.