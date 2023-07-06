Узнать больше

Вайцеховская — о словах Сотниковой про допинг: не самый разумный способ привлечь внимание

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на слова олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой о сдаче положительного допинг-теста в 2014 году.
Вайцеховская — о словах Сотниковой про допинг: не самый разумный способ привлечь внимание
  • РИА Новости

«Возможно, когда до неё каким-то образом дошла информация, что она упомянута в «письмах счастья» Родченкова, она могла реально это расценить именно так, как рассказывает об этом сейчас: имя фигурировало в бумагах? Значит, с пробами было что-то не так», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она добавила, что есть ещё один вариант объяснения слов фигуристки о положительном допинге.

«Чисто детский вариант: «У всех есть! А у меня что, нет? Не самый разумный способ привлечь к себе внимание, прямо скажем», — отметила журналистка.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был быть и суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой проблем не нашли.

Ранее сообщалось, что Елена Буянова назвала «полной ерундой» слова Сотниковой о допинге в 2014 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить