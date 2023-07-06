Вайцеховская — о словах Сотниковой про допинг: не самый разумный способ привлечь внимание

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на слова олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой о сдаче положительного допинг-теста в 2014 году.

«Возможно, когда до неё каким-то образом дошла информация, что она упомянута в «письмах счастья» Родченкова, она могла реально это расценить именно так, как рассказывает об этом сейчас: имя фигурировало в бумагах? Значит, с пробами было что-то не так», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она добавила, что есть ещё один вариант объяснения слов фигуристки о положительном допинге.

«Чисто детский вариант: «У всех есть! А у меня что, нет? Не самый разумный способ привлечь к себе внимание, прямо скажем», — отметила журналистка.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был быть и суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой проблем не нашли.

Ранее сообщалось, что Елена Буянова назвала «полной ерундой» слова Сотниковой о допинге в 2014 году.