Южная Корея обратится в МОК из-за признания Сотниковой о положительной допинг-пробе

Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

«Согласно правилам WADA, пробы крови и мочи спортсменов должны храниться в течение десяти лет. Если МОК примет наш запрос, мы сможем развеять все подозрения», — заявил представитель KSOC.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что вскрыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

Россиянка выиграла Олимпийские игры в 2014 году. Серебро завоевала кореянка Ким Ён А.

Ранее в WADA сообщили, что комментировать заявление Сотниковой о положительной пробе должен МОК.