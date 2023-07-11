Южная Корея обратится в МОК из-за признания Сотниковой о положительной допинг-пробе
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«Согласно правилам WADA, пробы крови и мочи спортсменов должны храниться в течение десяти лет. Если МОК примет наш запрос, мы сможем развеять все подозрения», — заявил представитель KSOC.
5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что вскрыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.
Россиянка выиграла Олимпийские игры в 2014 году. Серебро завоевала кореянка Ким Ён А.
Ранее в WADA сообщили, что комментировать заявление Сотниковой о положительной пробе должен МОК.