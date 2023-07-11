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Сотникова заявила, что её слова о положительной допинг-пробе были искажены

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала, что её слова о положительной допинг-пробе поняли неверно.
Сотникова заявила, что её слова о положительной допинг-пробе были искажены
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Искажённая в любом виде информация даёт повод иностранным СМИ обсуждать российских спортсменов. Зачем вы это перевернули и сами раздуваете? Ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Так что сенсация не состоялась, извините», — написала спортсменка в соцсетях.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

11 июля стало известно, что Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

Ранее в пресс-службе МОК заявили, что в отношении Сотниковой не велось никаких допинговых разбирательств в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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