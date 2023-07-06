Неосмотрительность формулировок: в России отреагировали на заявление Сотниковой о якобы обнаруженном у неё допинге

Аделина Сотникова заявила, что после Игр в Сочи в её пробах якобы обнаружили допинг. Тренер спортсменки Елена Буянова назвала эти слова полной ерундой, а в РУСАДА заявили, что не обладают информацией об обнаружении запрещённых веществ у олимпийской чемпионки. По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, фигуристка, вероятнее всего, неверно истолковала и изложила суть расследования, которое велось в отношении неё в 2017 году. Оно было основано на докладе Ричарда Макларена, в котором говорилось о наличии царапин на контейнере с допинг-пробой россиянки. В МОК закрыли это дело за недостаточностью доказательств.

Аделина Сотникова потрясла мир фигурного катания неожиданным заявлением. Олимпийская чемпионка 2014 года в интервью YouTube-каналу Tatarka FM сказала, что после Игр в Сочи ей предъявили обвинение в употреблении запрещённых препаратов, но дело было закрыто после проверки пробы Б.

«Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и должен был состояться суд, и всё это должно было случиться. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу и у меня всё было хорошо», — сказала фигуристка.

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Примечательно, что этот эпизод не вошёл в основной выпуск, опубликованный в марте. Он появился на канале только 5 июля с пометкой «фрагмент, не вошедший в киноинтервью», и на следующий день был удалён.

Слова Сотниковой, естественно, вызвали множество вопросов у болельщиков и недоумение у специалистов. Так, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назвал информацию «каким-то бредом», а тренер Сотниковой Елена Буянова — «полной ерундой».

Ничего не слышали о якобы допинговом деле фигуристки ни Татьяна Навка, ни Илья Авербух, ни Татьяна Тарасова. В пресс-службе РУСАДА также заявили, что не обладают информацией, что допинг-пробы Сотниковой когда-либо давали положительный результат.

Вероятно, в своём интервью Аделина просто некорректно выразилась, исказив тем самым суть произошедшего. Имя Сотниковой действительно фигурировало в контексте допинговых расследований, однако речь об обнаружении запрещённых веществ не шла. Всё это происходило в рамках большого разбирательства о якобы государственной системе использования допинга в России. По данным СМИ, Международный олимпийский комитет инициировал расследование в отношении чемпионки на основании данных независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Как сообщалось в конце 2016 года в La Gazzetta dello Sport, фигуристка находилась в списке спортсменов, с чьими пробами могли производиться манипуляции, так как на контейнере с её биологическим материалом были обнаружены царапины. Однако главный свидетель и информатор WADA в этом деле, Григорий Родченков, заявил, что Аделина не входила в его программу и не была замешана ни в каких нарушениях. В итоге МОК признал несущественными предъявленные доказательства нарушения Сотниковой антидопинговых правил и закрыл дело.

«Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что на данный момент нет достаточных доказательств, которые бы указали на нарушение спортсменкой антидопинговых правил. Дисциплинарное разбирательство, возбуждённое против спортсменки Аделины Сотниковой, прекращено, дело закрыто», — говорилось в заявлении, опубликованном изданием Inside The Games.

При этом официально ни МОК, ни ФФККР не подтверждали факт расследования в отношении олимпийской чемпионки.

По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, Сотникова изначально истолковала расследование в свой адрес как обвинение в употреблении допинга, хотя на самом деле ей его никто не предъявлял.

«Когда до фигуристки каким-то образом дошла информация, что она упомянута в «письмах счастья» Родченкова, она могла реально это расценить именно так, как рассказывает об этом сейчас. Имя фигурировало в бумагах? Значит, с пробами действительно было что-то не так. Ну а поскольку никаких наказаний и лишения наград не последовало, значит, скорее всего, дополнительно проверили вторую пробу и ничего не нашли. Логично с точки зрения полудетского воображения? Вполне», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Есть, по мнению Вайцеховской, и другой вариант объяснения слов фигуристки о положительной допинг-пробе.

«Чисто детский вариант: «У всех есть! А у меня что, нет? Не самый разумный способ привлечь к себе внимание, прямо скажем», — отметила обозреватель RT.

Между тем болельщики опасаются, что неосмотрительная фраза Сотниковой может послужить поводом для возобновления расследования против неё и в конечном счёте лишить спортсменку олимпийского золота. Однако, по мнению юриста, специализирующегося на ведении допинговых дел, вероятность такого развития событий близка к нулю, даже если положительная проба действительно существовала. Он пояснил, что есть два сценария, при которых спортсмена могут оправдать при положительном тесте. Первый — это наличие разрешения на терапевтическое использование, если концентрация запрещённой субстанции не превышает выписанной врачом дозировки. Второй сценарий связан со вскрытием пробы Б, о чём говорила Сотникова.

«Это очень редкий случай, когда её вскрывают и она не подтверждает пробу А. Но эти случаи бывают, особенно с рядом субстанций эндогенного и экзогенного происхождения: лаборатория не всегда может чётко это различить. Наказания Сотниковой никакого быть не может, и вернуться к этой теме сейчас никто не может. Дело абсолютно закрыто», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».