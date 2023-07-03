Перелом Акатьевой, возвращение Щербаковой и мужество Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания

Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы и выбыла на неопределённый срок. Анна Щербакова задумалась о возобновлении карьеры и приступила к тренировкам в Новогорске. Роман Костомаров показал, как проходит процесс восстановления после болезни и ампутаций, а Катарина Гербольдт поделилась воспоминаниями о травме ноги, из-за которой ей пришлось завершить спортивную карьеру. Между тем Евгения Медведева побывала на концерте The Weeknd, а Александра Трусова устроила вечеринку по поводу прошедшего дня рождения. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Перелом Акатьевой

Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы и выбыла из тренировочного процесса на неопределённый срок. Сама фигуристка не комментирует травму, а по мнению тренеров, предсказать сроки возвращения сложно, так как процесс заживления у каждого спортсмена индивидуален. По словам Максима Транькова, чемпионка России знает, как правильно справляться с этой проблемой, и сможет быстро вернуться в строй.

«К сожалению, стрессовый перелом — это частая история. Сможет ли она выступать в начале сезона, будет зависеть от того, как будет проходить восстановление», — отметил, в свою очередь, Илья Авербух.

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В фанатской среде, особенно среди противников тренерского штаба Этери Тутберидзе, не преминули припомнить, что это уже далеко не первый случай таких типов переломов в «Хрустальном». Ранее с такой же проблемой сталкивались Евгения Медведева, Александра Трусова и Элизабет Турсынбаева. Однако, по мнению Татьяны Тарасовой, травма Акатьевой никак не связана с тренерским подходом.

«Не только в группе Этери Тутберидзе случаются стрессовые переломы, у нас бывает такое. Бывает такое в спорте и у других. Стрессовый перелом популярен у фигуристов, потому что работа у нас такая и работы очень много», — сказала заслуженный тренер СССР.

Пока нога фигуристки зафиксирована специальным ортезом, и на недавний форум Forbes «Успех к 30: взгляд на новый мир» Софья пришла на костылях. Выступая перед слушателями, она рассказала о своих мечтах.

«Мечтаю добиваться хороших успехов в фигурном катании. Мои мечты сейчас связаны с ним. Хочу тренироваться и выступать на высоком уровне. Добиваться всевозможных высот. Выступать на крупных соревнованиях, в том числе на международной арене. Хочу оставить свой след в фигурном катании, сделать что‑то первой в истории, поставить рекорд», — поделилась Акатьева.

Воспоминания Гербольдт о травме

Между тем Катарина Гербольдт впервые в подробностях рассказала о травме ноги, которая вынудила её уйти из спорта. По словам бывшей фигуристки, всё случилось во время отработки четверного выброса, который она не хотела делать на лонже. При этом Тамара Москвина, которая была тренером её пары с Александром Энбертом, настаивала именно на таком варианте исполнения элемента. В итоге тренерам удалось убедить её попробовать, но единственная попытка завершилась тяжелейшей травмой.

«Так как лонжа была немного сзади, меня начало тащить обратно и закручивать. Нога застряла в следе, а я сделала целый оборот. Разорвала всё, что существует в ноге. Все связки, мышцы, сухожилия, капсулы синдесмоза», — рассказала Катарина.

По её словам, практически все врачи в один голос заявляли, что ей больше не суждено выйти на лёд. Были даже сомнения в том, удастся ли девушке просто ходить, не хромая. И лишь один из специалистов взялся за её реабилитацию, но предупредил, что придётся преодолевать нечеловеческую боль. Гербольдт согласилась и какое-то время тренировалась и даже выступала, превозмогая себя. А потом Энберт решил искать новую партнёршу, так как прогресс в их паре отсутствовал.

«Я его поддержала. Его можно было понять», — подчеркнула фигуристка.

После перерыва в активных тренировках боль отступила и Гербольдт даже встала в пару с французом Брайаном Жубером, но их творческий союз просуществовал совсем недолго. Причинами тому стали и языковой барьер, и разница в менталитете, и нежелание обоих кардинально менять свою жизнь.

«Мы хорошо смотрелись вместе, потенциал был, но этого недостаточно. Я не могла представить, зачем это нужно человеку, который всего добился в одиночном. В целом так и вышло — ему было интересно и нравилось, как у нас получается, но мы в каком-то смысле были обречены как пара. Чтобы кататься вместе всерьёз, нужно было многое менять в жизни, многим пожертвовать. Потому что за Францию я выступать не хотела, только за Россию. А Брайана выступать за Россию не отпустила мама», — заявила Катарина.

Российские фигуристы Катарина Гербольдт и Александр Энберт

РИА Новости

© Александр Вильф

Возвращение Щербаковой

На минувшей неделе фанатов взбудоражила новость о том, что Анна Щербакова приехала на сбор группы Тутберидзе в Новогорск и приступила к активным тренировкам. Появились разговоры о том, что олимпийская чемпионка намерена возобновить карьеру в новом сезоне. Эту информацию косвенно подтвердил Илья Авербух. По его словам, выступая в одном из его шоу, Щербакова признавалась, что обдумывает возвращение в спорт.

Многие специалисты с энтузиазмом восприняли эту новость. Так, по мнению Натальи Бестемьяновой, Анне при желании по силам выйти на прежний высокий уровень и бороться за победу с новым поколением фигуристок. А Татьяна Мишина отметила, что высокая конкуренция в России лишь подстегнёт чемпионку Пекина.

«Всегда сильные соперники стимулируют к хорошей работе и развивают здоровую конкуренцию. Тут можно пожелать Анне здоровья, чтобы все девочки вернулись в строй, тогда будет нормальная конкуренция, которая будет повышать уровень нашего российского фигурного катания. Чем выше конкуренция, тем выше уровень спортивного мастерства. У Анны сильный характер, поэтому для неё возможно вернуться в число сильнейших фигуристок», — цитирует тренера РИА Новости.

Сама Щербакова пока высказывается о своих перспективах осторожно. Свою работу в Новогорске она назвала просто восстановлением физической формы.

«Честно говоря, я не люблю разговоры о чём-то несовершённом. Если это (возобновление карьеры. — RT) случится, это не пропустят, все об этом узнают, поэтому будет что обсудить. Пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать», — заявила фигуристка.

Фигуристка Анна Щербакова

РИА Новости

© Александр Вильф

Новое видео Костомарова

Поклонники фигурного катания не устают восхищаться мужеством и силой духа Романа Костомарова. Некоторое время назад олимпийский чемпион вернулся к ведению социальных сетей и с разницей в несколько дней опубликовал две видеозаписи своих тренировок на протезах. На первой он крутит педали на велотренажёре, а на второй — делает махи ногами и самостоятельно поднимается по лестнице.

Также по теме «Непросто это всё. Но едем дальше»: Костомаров начал тренировки на велотренажёре Роман Костомаров порадовал болельщиков, впервые выложив в социальных сетях видео из больницы. На нём лишившийся ног в результате...

«Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!» — написал спортсмен.

Как поясняют источники в больнице, протезы, заменяющие фигуристу ступни и голени, пока временные. К протезированию рук медики ещё не приступали — на кадрах видно лишь то, что они перевязаны.

«Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Не более часа в день: это достаточно больно, нужно время», — цитирует источник ТАСС.

Комментарии к постам Костомарова полны слов восхищения и поддержки от подписчиков. Отдельно они отмечают улыбку Романа, которой он сопровождает свои тренировки.

Также множество сообщений Костомаров получает от коллег и друзей. Так, актриса Алёна Хмельницкая назвала ролик «гимном жизни и силы духа», а Максим Траньков признался, что ни секунды не сомневался в друге.

«Олимпийскими чемпионами просто так не становятся, побольше бы таких учеников, как ты!» — заявил, в свою очередь, Александр Жулин.

Медведева на концерте

Евгения Медведева активно проводит летний отпуск. После поездки на Мальдивы со своим молодым человеком Дмитрием Чигирёвым двукратная чемпионка мира отправилась в Амстердам, где побывала на концерте канадского певца The Weeknd. Её спутницей на этот раз стала Сабина Шох, отвечающая в «Динамо» за работу с VIP-гостями. Девушки сначала купили билеты на выступление на танцпол, а потом решили посетить и второй концерт на следующий день.

«У нас вчера была экскурсия. Но это всё цветочки, ибо... моей целью была вообще не экскурсия... Конечно же, я прилетела на концерт The Weeknd. А потом мы взяли билеты на второй день и пришли ещё раз. Чтобы посмотреть не с танцпола, а сверху на всю эту красоту. P. S. Если у вас рост ниже 170, не берите танцпол. И вообще не пожалели, что сходили ещё раз. Спасибо Сабине, что ввязала меня в эту увлекательную авантюру», — написала Медведева в соцсети.

А по возвращении домой вице-чемпионка Олимпиады обнаружила, что ей предстоит выступить на Дне московского спорта.

«Вы ни за что не угадаете, где я. Я в тренажёрном зале. И ни за что не угадаете, куда я завтра пойду. Я завтра пойду кататься на лёд! Сказать, что я не рассчитала время, это ничего не сказать. Посмотрим, конечно, но послезавтра выступление. На подготовку — полтора часа. Наверное, так и проверяется профессионализм», — рассказала Евгения.

Евгения Медведева

РИА Новости

© Кирилл Зыков

Вечеринка Трусовой

Александре Трусовой исполнилось 19 лет ещё 23 июня, но устроить большую вечеринку по этому поводу спортсменке сразу не удалось, так как праздник она встретила на сборах в Ереване. И вот, вернувшись в Москву, вице-чемпионка пекинской Олимпиады собрала друзей.

Поздравить фигуристку пришли Софья Самоделкина, Елена Радионова, Артур Даниелян, Анастасия Губанова, Станислава Константинова, Анастасия Скопцова, Елизавета Нугуманова и, конечно же, Марк Кондратюк.

Спортсмены много танцевали, а также исполнили песню именинницы «Два крыла», которую она выпустила в свой день рождения в качестве подарка поклонникам. Под этот же трек фигуристка выступила на следующий день с показательным номером в День московского спорта в «Лужниках».

«Мне было приятно, что столько людей знают мою песню. Очень рада, что у меня такие преданные болельщики», — сказала Александра.