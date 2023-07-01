Щербакова заявила, что её жизнь после Олимпиады стала более разносторонней

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что после Игр в Пекине её жизнь стала более разносторонней.

«После Олимпиады стало много мероприятий, внимания, активностей, стало больше возможностей. Моя жизнь стала гораздо более разносторонней. Раньше было одно фигурное катание, а теперь есть развитие и в других направлениях. Но фигурное катание остаётся со мной», — цитирует Щербакову РИА Новости.

По информации СМИ, фигуристка ещё не приняла окончательного решения по возвращению на лёд. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки. Щербакова определится со своим будущим по ходу сбора в Новогорске, где тренируется команда Этери Тутберидзе.

Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее на встрече болельщиков с призёрами Олимпийских игр по фигурному катанию на Дне московского спорта в Лужниках произошла непредвиденная ситуация.