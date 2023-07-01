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Щербакова заявила, что её жизнь после Олимпиады стала более разносторонней

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что после Игр в Пекине её жизнь стала более разносторонней.
Щербакова заявила, что её жизнь после Олимпиады стала более разносторонней
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«После Олимпиады стало много мероприятий, внимания, активностей, стало больше возможностей. Моя жизнь стала гораздо более разносторонней. Раньше было одно фигурное катание, а теперь есть развитие и в других направлениях. Но фигурное катание остаётся со мной», — цитирует Щербакову РИА Новости

По информации СМИ, фигуристка ещё не приняла окончательного решения по возвращению на лёд. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки. Щербакова определится со своим будущим по ходу сбора в Новогорске, где тренируется команда Этери Тутберидзе.

Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее на встрече болельщиков с призёрами Олимпийских игр по фигурному катанию на Дне московского спорта в Лужниках произошла непредвиденная ситуация.

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