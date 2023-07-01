Встречу с Валиевой и Трусовой на Дне московского спорта отменили из-за угрозы давки
- РИА Новости
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Организаторам мероприятия пришлось отменить общение фанатов со своими кумирами по соображениям безопасности. Дело в том, что на встрече с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой поклонники фигуристок устроили давку, сообщает ТАСС.
Таким образом, встреча с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой не состоится.
Крупнейшее спортивное событие лета приурочено к 100-летию московского спорта. В программе мероприятия марафоны, гонки героев, велозабеги, авторалли, мотокроссы, профессиональные поединки. Спортивный фестиваль проходит 1 июля в Лужниках.
Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что со временем перестала реагировать на хейт по поводу своих увлечений.