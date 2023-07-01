Встречу с Валиевой и Трусовой на Дне московского спорта отменили из-за угрозы давки

На встрече болельщиков с призёрами Олимпийских игр по фигурному катанию на Дне московского спорта в Лужниках произошла непредвиденная ситуация.

Организаторам мероприятия пришлось отменить общение фанатов со своими кумирами по соображениям безопасности. Дело в том, что на встрече с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой поклонники фигуристок устроили давку, сообщает ТАСС.

Таким образом, встреча с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой не состоится.

Крупнейшее спортивное событие лета приурочено к 100-летию московского спорта. В программе мероприятия марафоны, гонки героев, велозабеги, авторалли, мотокроссы, профессиональные поединки. Спортивный фестиваль проходит 1 июля в Лужниках.

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что со временем перестала реагировать на хейт по поводу своих увлечений.