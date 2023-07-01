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Загитова: раньше я реагировала на хейт остро, задумывалась, а вдруг они правы

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что со временем перестала реагировать на хейт по поводу своих увлечений.
Загитова: раньше я реагировала на хейт остро, задумывалась, а вдруг они правы
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Раньше я думала, что люди обо мне скажут, надо ли мне всё это. Со временем это прошло. Надо пробовать новое и развиваться. Сейчас я пробую всё и сразу. Раньше я реагировала на хейт остро. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня ничего не получается? Но если думать над каждым комментарием, ничего и не получится», — цитирует Загитову Sport24.

Фигуристка победила двукратную олимпийскую чемпионку, шпажистку Карину Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию со счётом 15:14. Поединок прошёл в рамках празднования Дня московского спорта в «Лужниках». 

В прошлом году Загитова в День московского спорта провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

Ранее Азнавурян оценила навыки Загитовой после шоу-поединка.

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