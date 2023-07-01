Азнавурян о фехтовании Загитовой: талантливый человек талантлив во всём
- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
«Талантливый человек талантлив во всём! Как человек, который первый раз в руки взял шпагу, Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» — цитирует Карину Азнавурян «Чемпионат».
Фигуристка победила со счётом 15:14. Поединок прошёл в рамках празднования Дня московского спорта в «Лужниках».
Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.
Ранее Загитова поделилась эмоциями после победы над Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию.