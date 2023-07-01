Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Азнавурян о фехтовании Загитовой: талантливый человек талантлив во всём

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка шпажистка Карина Азнавурян оценила навыки фигуристки Алины Загитовой после шоу-поединка.
Азнавурян о фехтовании Загитовой: талантливый человек талантлив во всём
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

«Талантливый человек талантлив во всём! Как человек, который первый раз в руки взял шпагу, Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» — цитирует Карину Азнавурян «Чемпионат».

Фигуристка победила со счётом 15:14. Поединок прошёл в рамках празднования Дня московского спорта в «Лужниках». 

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

Ранее Загитова поделилась эмоциями после победы над Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить