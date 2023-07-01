Загитова — о победе над Азнавурян: была рада хорошо себя показать
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«Была рада хорошо сегодня себя показать. Каждая доля секунды может привести тебя как к победе, так и к поражению, поэтому мне очень понравилось», — приводит слова Загитовой «Чемпионат».
Загитова победила со счётом 15:14. Поединок прошёл в рамках празднования Дня московского спорта в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что Дзюба, Валиева и Загитова встретятся с болельщиками на Дне московского спорта.