Загитова — о победе над Азнавурян: была рада хорошо себя показать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями после победы над Кариной Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию.

«Была рада хорошо сегодня себя показать. Каждая доля секунды может привести тебя как к победе, так и к поражению, поэтому мне очень понравилось», — приводит слова Загитовой «Чемпионат».

Загитова победила со счётом 15:14. Поединок прошёл в рамках празднования Дня московского спорта в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что Дзюба, Валиева и Загитова встретятся с болельщиками на Дне московского спорта.