Песня Трусовой, восстановление Костомарова и даты слушания по делу Валиевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова в день рождения презентовала клип на песню в собственном исполнении. Тем временем CAS определился с датами слушания по делу Камилы Валиевой. Новой партнёршей Дениса Ходыкина стала Таисия Собинина, пара теперь тренируется на одном льду с Алёной Косторной и Георгием Куницей. Татьяна Тарасова опровергла слухи о проблемах со здоровьем, а Роман Костомаров проходит реабилитацию и постепенно готовится к протезированию. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

19-летие Трусовой и премьера песни

Александре Трусовой исполнилось 19 лет. Вице-чемпионка пекинской Олимпиады встретила свой день рождения в Армении, где группа Светланы Соколовской проводит сборы. Это не помешало поклонникам фигуристки порадовать её цветами и шариками, которые доставили прямо в ледовый дворец Еревана. А первым поздравил Александру её молодой человек, Марк Кондратюк, причём празднование они начали ещё накануне вечером в ресторане. И конечно же, Александра получила поздравления от тренеров и партнёров по команде.

«С днём рождения, Саша! Бесконечно талантливая и многогранная. Будь счастлива. Совершенствуйся, развивайся и реализуй себя на все 100%. Будь крепко здорова. Пусть всё задуманное обязательно получится и всегда будут время и силы на покорение новых вершин», — написали в официальном Telegram-канале группы Соколовской.

В соцсетях Трусову завалили поздравлениями и фигуристы, и представители других видов спорта. Праздничный пост опубликовал и футбольный ЦСКА, за который болеет спортсменка.

Между тем сама фигуристка решила сделать сюрприз поклонникам и друзьям. В свой день рождения Александра завела YouTube-канал и опубликовала там клип на песню в собственном исполнении. Композиция называется «Два крыла». За несколько часов там набралось больше 10 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмотров.

Новое начинание Русской Ракеты впечатлило многих. Татьяна Тарасова назвала песню Трусовой «симпатичной», а Дмитрий Губерниев даже предложил создать новое трио.

«Это прекрасно. Пусть Александра поёт, танцует — это замечательно. Сейчас много пространства для развития. Я чувствую, что мы скоро будем втроём петь с Алиной Загитовой и Александрой Трусовой. Чему быть, того не миновать. Нам нужно определиться со стилем, всё-таки у них такие песни, попсового характера, а я больше люблю рок-музыку. Возможно, что мы сойдёмся на почве панка. Представляете, девочки в образе Кортни Лав», — заявил телекомментатор.

Даты слушаний по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд обнародовал даты слушаний по делу Камилы Валиевой. Они пройдут 26—29 сентября в закрытом режиме в Лозанне. Участники смогут присутствовать на нём как очно, так и в формате видеоконференции. Как пояснила спортивный юрист Анна Анцелиович, интересы фигуристки должны быть представлены либо законными представителями, либо кем-то, кому будет выдана соответствующая доверенность.

«Но, конечно, юристами, представляющими обвиняемое лицо, приветствуется личное участие, с тем чтобы донести свою позицию и арбитры видели, о судьбе кого идёт речь», — отметила эксперт.

По её мнению, вердикта CAS можно ожидать до конца года.

Сама Валиева никак не комментирует процесс. На прошедшей неделе она выступила в нескольких шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» в Сочи и после этого отправилась на сбор в Новогорск, где работает группа Этери Тутберидзе.

«Отдых у меня уже прошёл, в мае был. На самом деле это немного сложно — совмещать шоу и подготовку к сезону, но когда шоу не так много, то подготовка идёт нормально. Но, с другой стороны, в межсезонье скучаешь по зрителю, это хорошая возможность пообщаться с ними, выступить для них. Сейчас я тренируюсь в Новогорске, всё идёт по плану, скоро начнётся постановка программ», — рассказала фигуристка на пресс-конференции перед выступлением.

А между тем оглашение дат слушаний вновь всколыхнуло волну обсуждений в сборной США. Так, танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс заявили, что очень расстроены тем, как долго длится разбирательство, так как из-за этого они никак не могут получить свои медали пекинской Олимпиады.

«По прошествии времени порой кажется, будто этого и не было. И когда мы об этом думаем, трудно сдержать эмоции и не поддаться грусти из-за сложившейся ситуации ― из-за того, как всё обернулось и насколько долго решается этот вопрос», — заявила Чок.

По словам Бейтса, в антидопинговые правила нужно внести изменения, которые ограничивали бы срок рассмотрения подобных дел.

«Хочется пересечь финишную черту и получить награду за то состязание или за твоё достижение на тот момент. Восклицательный знак не должен ставиться, скажем, спустя десять предложений или в следующем абзаце», — заявил американец.

Чтобы обратить внимание на эту проблему, спортсмены даже передали пустые футляры от медалей в Олимпийский и Паралимпийский музеи США в Колорадо-Спрингс. Генеральный директор антидопинговой службы США Трэвис Тайгарт поддержал спортсменов. По его мнению, все атлеты, которые не получили наград в Пекине, оказались лишены возможности испытать особые эмоции.

«На данный момент невозможно воссоздать то, что они бы испытывали, если бы стояли на пьедестале на глазах у всего мира», — заметил глава USADA.

Новая партнёрша Ходыкина

Денис Ходыкин недолго оставался без партнёрши. В апреле он и Дарья Павлюченко объявили о расставании, а сейчас бронзовый призёр чемпионата Европы — 2020 уже разучивает программы с новой «половинкой». Ею стала 18-летняя Таисия Собинина, ранее выступавшая с Ильёй Мироновым.

Как рассказал Денис, фигуристка сама сделала первый шаг и предложила попробовать встать в пару. И после небольшого испытательного срока стало ясно, что они подходят друг другу.

«Нужно было понять, как работают наш тренерский штаб и система: я вместе с тренером, она вместе с тренером и наша пара вместе с тренером. Мы поняли, что всем всё нравится, и начали работать. Неделю мы трудились в Москве и сейчас заканчиваем сборы в Сочи. С момента нашей первой пробы прошло уже полтора месяца», — рассказал Ходыкин.

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Спортсмены работают под руководством Сергея Рослякова, а постановкой программ занимается Бетина Попова. По её словам, Ходыкин и Собинина идеально подходят друг другу.

«Она пришла, и — не люблю такое говорить — они сразу поехали, совпали по всем рычагам. И что самое главное — по характерам, они на каком-то своём вайбе. У них своя волна. Как дельфины общаются на ультразвуке, так и они. Тася сама по себе очень ловкая, прыгучая, гибкая в этом плане. Они с Денисом нашли друг друга, потому что она умеет делать сальто, рондаты, фляки и прочее. Здесь они совпали полностью», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

На одном льду с новоиспечённой парой работают и ещё одни дебютанты — Алёна Косторная и Георгий Куница. Как отметила Попова, бывшим одиночникам пока сложно составить полноценную конкуренцию спарринг-партнёрам даже на тренировках, однако они всё равно стимулируют друг друга к развитию.

«Алёна с Гошей усиленно работают. Они проделали огромный путь, уже освоили все тройные парные элементы, а это реально сложная работа. Сейчас остаётся собирать это всё в программы. Они сделаны, остаётся вкатывать, увеличивать объёмы и выносливость, потому что в плане одиночных вещей ребятам нет равных. В парном они тоже очень сильно прогрессируют в связках, взаимодействии, высоких поддержках, выбросах, подкрутках — во всём этом нужно развиваться, они это делают. Результат есть. Замечательно, что у пар есть спарринг, времени смотреть на других нет, но они друг друга подстëгивают, двигают в правильном направлении, надеюсь», — подчеркнула хореограф.

Здоровье Тарасовой

В последнее время в ряде Telegram-каналов участились сообщения о проблемах со здоровьем у Татьяны Тарасовой. Так, по данным Mash, на минувшей неделе 76-летний тренер упала в обморок у себя дома, а всего за последние 14 дней к ней шесть раз приезжала скорая помощь. При этом сама Тарасова всячески отрицает какие бы то ни было проблемы.

«Не знаю, кому писать, кому кричать, что меня постоянно хоронят. Появляются разные вбросы в разное время. Я себя прекрасно чувствую и здорова!» — цитирует заслуженного тренера СССР «Спорт-Экспресс».

Тренер Татьяна Тарасова

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Возмутился нагнетанию в прессе и известный хореограф и постановщик Илья Авербух. Тарасова много лет возглавляет жюри проекта «Ледниковый период», организацией которого занимается серебряный призёр Игр-2002.

«Хватит верить очередным слухам! С Татьяной Анатольевной всё хорошо», — заверил Авербух.

Подготовка Костомарова к протезированию

Роман Костомаров продолжает восстановление после пневмонии и операций. Олимпийский чемпион проходит реабилитацию и готовится к протезированию. Как сообщают СМИ, в настоящее время врачи подбирают спортсмену подходящие модели протезов.

«На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода. В отдельной палате с ним работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он ещё не может социализироваться в обществе», — цитирует Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

В разных источниках зачастую появляется прямо противоположная информация. Так, по данным ТАСС, Костомаров не испытывает психологических сложностей.

«Пробует протезы на ногах, тренируется с ними, старается адаптироваться. Всё это не сразу, на это нужно время. Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, всё в норме», — приводит слова источника агентство.

Российские фигуристы, чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы (2006) в танцах на льду Татьяна Навка и Роман Костомаров

РИА Новости

© Максим Богодвид

Позитивно оценила прогресс бывшего партнёра и Татьяна Навка. По её словам, Роман ежедневно проводит по две тренировки, чтобы восстановить мышечный корсет.

«Он сильный, и я верю, что всё будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идёт всё как идёт», — заявила олимпийская чемпионка.