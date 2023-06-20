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Валиева: сейчас я тренируюсь в Новогорске, скоро начнётся постановка программ

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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась планами на подготовительный период.
Валиева: сейчас я тренируюсь в Новогорске, скоро начнётся постановка программ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Отдых у нас уже прошёл. В межсезонье очень скучаешь по зрителям. Я сейчас тренируюсь в Новогорске. Мы тренируемся, готовимся. Скоро начнётся постановка программ», — цитирует Валиеву Sport24.

В сезоне-2022/23 спортсменка стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при.

Ранее сообщалось, что Валиева успешно сдала ЕГЭ по математике.

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