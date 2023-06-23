Трусова выпустила дебютную песню в честь своего дня рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова опубликовала собственный трек в честь дня рождения.

«А вот и обещанный мной сюрприз вам, мои любимые болельщики! Это подарок номер один», — написала Трусова в своих социальных сетях.

23 июня Трусовой исполнилось 19 лет. Фигуристка представила дебютную музыкальную композицию под названием «Два крыла». Позже она опубликовала клип к песне.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года спортсменка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее вышла интерактивная книга о фигуристке Трусовой.