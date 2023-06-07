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Вышел интерактивный фанбук фигуристки Трусовой

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Издательство «Бомбора» выпустило интерактивный фанбук серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой.
Вышел интерактивный фанбук фигуристки Трусовой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Трусова — выдающаяся фигуристка, которая поразила весь мир своими прыжками в четыре оборота. Книга о Саше была продана тиражом более 15 000 экземпляров, и теперь в издательстве «Бомбора» выходит её первый официальный фанбук», — говорится в пресс-релизе.

Внутри издания рассказ о юниорских и взрослых сезонах, показательных выступлениях и Олимпийских играх, фотографии из личного архива и с выступлений, а также рисунки поклонников, выбранные самой фигуристкой.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой.

В сентябре 2022 года спортсменка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Трусова показала виллу в Таиланде, в которой она будет отдыхать с Кондратюком.

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