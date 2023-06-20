«Уже предвкушаю острые ощущения»: Загитова попробует силы в фехтовании на шпагах с олимпийской чемпионкой Азнавурян

Алина Загитова проведёт показательный поединок по фехтованию в рамках празднования 100-летия московского спорта. Её соперницей станет двукратная олимпийская чемпионка Карина Азнавурян. По мнению бывшего шпажиста и экс-главы Минспорта Павла Колобкова, эта встреча послужит мощным толчком для развития фехтования в России.

Алина Загитова всё-таки попробует свои силы в фехтовании, хотя и не на саблях, как говорилось раньше, а на шпагах. Информация о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию планирует новый опыт, впервые появилась ещё месяц назад, и тогда предполагалось, что её соперницей станет Софья Великая.

Но со временем планы трансформировались, и вот теперь объявлено официально: в рамках празднования 100-летия московского спорта 1 июля в «Лужниках» Загитова сразится с двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной России Кариной Азнавурян.

«Фехтование и фигурное катание — дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Утончённость движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам. Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесёт мне эта встреча. Очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника», — цитирует Загитову РИА Новости.

Для фигуристки этот опыт в другом виде спорта будет далеко не первым. Совсем недавно, в начале июня, вместе с Софьей Акатьевой, Камилой Валиевой и Аделией Петросян она приняла участие в спринтерском забеге в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Правда, настоящей борьбы там не получилось: четверо фигуристок пробежались лёгкой трусцой и пытались финишировать одновременно (но современная техника всё равно определила победительницей Акатьеву). А в прошлом году на Дне московского спорта Загитова провела показательный боксёрский поединок с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Узнав о новом начинании фигуристки, бывший спортсмен похвалил коллегу.

«Что человек не стоит на месте, это здорово. Человек не может быть талантлив в чём‑то одном. А Алина — талантливый человек. Она занялась боксом, и сейчас у неё получится в фехтовании. Бокс и фехтование чем‑то похожи: и там и там нужно чувствовать дистанцию. Фехтование — один из тех видов спорта, который близок к боксу. Алина, вперёд! С высоко поднятой головой», — приводит слова Саитова «Матч ТВ».

Под впечатлением от такой решительности осталась и будущая соперница фигуристки Карина Азнавурян, побеждавшая на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов.

«Здорово, что такие первоклассные атлеты, как Алина Загитова, не боятся пробовать себя в новых для них видах спорта. Надеюсь, эта задумка вдохновит людей расширять горизонты своих возможностей и воплощать в жизнь даже самые смелые мечты», — сказала Азнавурян.

Впрочем, далеко не все пробы пера Алины вызывали восхищение. Так, весьма критически был встречен её дебют в качестве певицы во время ледового шоу Ильи Авербуха «Влюблённые в фигурное катание». Тогда Загитова под фонограмму исполнила песню Credo вместе с Zivert.

И предстоящий поединок на шпагах некоторым тоже показался не лучшей идеей. Так, Татьяна Тарасова, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать от Загитовой бойцовских качеств в грядущем бою, заявила, что это «смехотворно».

«Двукратная олимпийская чемпионка и Алина, которая, не знаю, держала ли в руках что-то, кроме коньков с ботинками. Не спрашивайте меня об этом», — отметила прославленный тренер.

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В свою очередь, шестикратный чемпион мира по фехтованию и бывший глава Минспорта РФ Павел Колобков призвал не относиться к предстоящему поединку слишком серьёзно. По его мнению, это будет не более чем шоу для любителей спорта.

«Очень приятно, что поддерживается такое внимание к фехтованию в нашей стране... Конечно, следует это рассматривать как показательный поединок. Будет очень бессмысленно воспринимать всерьёз соперничество между Загитовой и Азнавурян. Тут не может быть серьёзной борьбы. При всём уважении к Загитовой ей будет трудно впервые взять шпагу против такого мастера, как Азнавурян. Карина — большая молодец, что продолжает развивать фехтование даже с помощью таких поединков. Конечно, будет интересно посмотреть, но пусть лучше сыграют в шахматы или шашки, там шансы равны», — со смехом сказал бывший шпажист.

Не прошёл мимо очередного начинания Загитовой и комментатор Дмитрий Губерниев. Он назвал предстоящий поединок мощнейшей популяризацией фехтования, а также заявил, что не удивится участию Алины в самых разнообразных мероприятиях — как спортивных, так и других направлений.

«Это, естественно, шоу, но будем надеяться, что Алина потренируется и овладеет навыками... После этого Загитову можно увидеть где угодно. Алина — очень талантливый человек, поэтому я могу только приветствовать всяческие движухи. Не за горами наше с ней совместное ведение, совместное исполнение песни. Алина Загитова прекрасна, я её большой фанат», — цитирует Губерниева РИА Новости.