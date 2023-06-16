Загитова, Щербакова, Валиева и Медведева выступят на праздновании 100-летия Московского спорта

Российские фигуристы примут участие в праздновании 100-летия Московского спорта, которое состоится 1 июля в «Лужниках».

В мероприятии с номерами выступят олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, серебряные призёры Игр Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также Камила Валиева, Марк Кондратюк и другие.

Вход на фестиваль будет бесплатным для всех желающих. Фигуристы представят показательные номера.

Ранее сообщалось, что в Татарстане может появиться школа фигурного катания Загитовой.