Свадьба Глейхенгауза, отношения Медведевой и колкость в адрес Тутберидзе: что обсуждают в мире фигурного катания

Даниил Глейхенгауз и Ольга Паутова устроили шикарную свадьбу. На празднике побывали многие звёзды фигурного катания, а Алина Загитова поймала букет невесты. Евгения Медведева окончательно перестала скрывать отношения с Дмитрием Чигиревым и показала, как они вместе отдыхают на Мальдивах. Александра Трусова и Марк Кондратюк в то же время провели отпуск в Таиланде. Между тем, Морис Квителашвили завершил карьеру, а американский журналист Дэвид Лис отпустил колкость в адрес Этери Тутберидзе после перехода её дочери Дианы Дэвис в сборную Грузии.

Даниил Глейхенгауз женился

Одним из главных событий прошедшей недели в мире отечественного фигурного катания стала шикарная свадьба Даниила Глейхенгауза и Ольги Паутовой. Постановщик группы Этери Тутберидзе и журналистка Первого канала расписались в ЗАГСе ещё в конце мая, однако празднование отложили на лето.

Торжество прошло в Подмосковье, а поздравить молодожёнов пришли многие спортсмены и тренеры. Среди гостей были замечены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Морис Квителашвили, Максим Ковтун и его девушка Евгения Ливанова, Алина Загитова, Анна Щербакова с родителями, хореографы Мария Касумова, Никита Михайлов, а также Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков.

Первая честь церемонии прошла на открытом воздухе, где жених и невеста обменялись кольцами и признаниями в любви друг другу. Паутова выбрала для этой трогательной сцены пышное белое платье со шлейфом, а для первого танца переоделась в облегающий наряд, украшенный перьями.

Стоит отметить стильное оформление свадьбы. Цветом праздника стал фиолетовый в самых разных оттенках, и, конечно же, не обошлось без отсылок к роду занятий жениха. Место церемонии на улице было украшено осколками льда, а гостям предлагались коктейли с символичными названиями: «Ледовый флирт», «Между нами тает лёд», «Глобальное потепление» и «Любовный пожар».

Ольга и Даниил в этот вечер устроили друг для друга сюрпризы. Глейхенгауз сыграл для возлюбленной на синтезаторе, а Паутова исполнила на барабанах композицию It’s my Life совместно с приглашёнными музыкантами. Немало удивили гостей молодожёны и тем, что самостоятельно украсили свадебный торт прямо у всех на глазах, обсыпав коржи клубникой и сиреневыми лепестками цветов.

С трогательной речью к виновникам торжества обратилась Тутберидзе.

«Нам кажется, мы Даню воспитали. Сделали таким, какой он есть. Мне кажется, ты изменился. И вот сейчас я своего младшего брата отдаю Ольге. И очень прошу: Ольга, береги его», — сказала тренер.

Необычный подарок Глейхенгаузу и Паутовой преподнесла семья Щербаковых. Они совсем недавно вернулись из Франции, где проводили отпуск, и привезли молодожёнам их карандашный портрет, нарисованный одним из уличных парижских художников.

А одной из главных героинь праздника — естественно, после счастливой новобрачной — стала Алина Загитова. Во-первых, именно она была тем человеком, кто в своё время познакомил Даниила и Ольгу, а во-вторых, фигуристка стала обладательницей счастливого букета невесты. Олимпийская чемпионка первой рванулась к цветам, брошенным Паутовой, и, поймав их, победно вскинула руки. Однако вскоре решила расстаться с трофеем.

«Прямо на свадьбе сделали предложение, и я не растерялась и подарила этот букет счастливой невесте. Она стала обладательницей свадебного букета, а я... Я ещё подожду. У меня есть время», — рассказала фигуристка.

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В борьбе за подвязку, брошенную Глейхенгаузом, активно участвовали Квителашвили и Морозов, однако ни тому ни другому заветный аксессуар так и не достался.

Медведева рассекретила возлюбленного

Среди гостей свадьбы Глейхенгауза и Паутовой любители фигурного катания с удивлением не обнаружили Евгению Медведеву. Вице-чемпионка Олимпиады тем временем наслаждается почти медовым месяцем — она улетела на Мальдивы со своим молодым человеком Дмитрием Чигирёвым. Причём именно в этом отпуске фигуристка решилась окончательно рассекретить свои отношения, хотя ранее выступала категорически против публичности в том, что касается личной жизни.

В один из первых дней прибывания на острове Евгения опубликовала в соцсети романтичный видеоролик с возлюбленным. На кадрах они стоят на берегу океана, держатся за руки, обнимаются и обмениваются поцелуями. Вместо комментария девушка оставила лишь изображение сердца.

При этом фигуристы оказались не слишком довольны погодой, которой встретили их Мальдивы. Несколько дней ребят изводил сильный ветер, а также отсутствие солнца.

«Я, конечно, хотела лёгкого океанского бриза, но перестаралась в своей карте желаний — слишком активный запрос в космос отправила», — пошутила по этому поводу Евгения.

Кроме того, влюблённых удивил богатый животный мир острова. По стенам бунгало, где живёт пара, ползают гекконы, а однажды спортсменка обнаружила в своём номере сколопендру — местное хищное членистоногое, которое охотится на насекомых и даже лягушек, если вырастает достаточно крупным. К счастью, Медведевой «достался» небольшой экземпляр, всего несколько сантиметров в длину.

«Она лежит здесь уже час, меняет формы, и ей нормально. Никуда она не ползёт, ничего она не хочет», — рассказала Евгения подписчикам, прокомментировав соответствующее видео.

Трусова и Кондратюк в Таиланде

Рассекретив отношения, Медведева и Чигирёв теперь поспорят за звание самой яркой пары российской фигурки, которое до последнего времени однозначно принадлежало Александре Трусовой и Марку Кондратюку. Подопечные Светланы Соколовской тем временем тоже отправились на отдых, который провели в Таиланде.

Давно известно, что Саша и Марк не относятся к числу тех отпускников, которые просто загорают на пляже. В любой поездке они находят варианты для активного отдыха. Так, в Азии они отправились на экскурсию по островам и, в частности, побывали в знаменитой лагуне Пиле — одном из самых живописных мест Таиланда. Также они посетили статую Большого Будды на Пхукете, побывали на водопадах, сплавились на рафтах, покатались на квадроциклах и даже на слонах, а также покормили обезьян в одном из местных парков.

«Один открыл у Марка пакет и выбрал только мангустин, потому что кукуруза и орехи его не устраивали. Ещё они попытались отобрать пакеты, некоторые отгоняли других. Весело было», — со смехом рассказала Трусова в своём Telegram-канале.

РИА Новости

© Александр Вильф

Завершение карьеры Квителашвили

Морис Квителашвили принял решение повесить коньки на гвоздь. Пока — временно, хотя Федерация фигурного катания Грузии объявила о завершении его карьеры как о свершившемся факте. Однако позже 28-летний спортсмен сделал оговорку — речь идёт лишь о приостановке активных выступлений в соревнованиях, чтобы «дать передышку своему организму от ежедневных нагрузок, которые в противном случае могут привести к некоторым нежелательным последствиям». Он подчеркнул, что не считает себя выжатым как лимон спортсменом и готов к дальнейшим свершениям. При этом Морис выразил слова благодарности тренерам — Этери Тутберидзе, Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу, а также отдал дань всей российской школе фигурного катания.

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«Я благодарен судьбе, что на протяжении всей моей спортивной карьеры был окружён такими замечательными людьми, благодаря которым мне посчастливилось побывать на двух Олимпиадах, на шести чемпионатах мира и Европы, многочисленных международных турнирах, посетить несколько десятков стран в разных уголках планеты», — написал бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в Telegram.

При этом хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков отметил, что Квителашвили, вероятно, сосредоточится на тренерской деятельности. Опыт у него в этом есть, так как в последние пару лет он уже работал с юными фигуристами над техникой.

«Есть понимание, что надо больше тренировать, а также работать по шоу. То есть делать то, что он умеет и что ему нравится. Это его жизнь. Морис просто подошёл к этому моменту, который наступает для любого спортсмена. Я его очень люблю и уважаю. Он один из моих первых учеников. Мы его в шутку называем ветераном боевых действий фигурного катания. Время пришло. Очень хорошо к нему отношусь, поэтому желаю только удачи, светлой дороги и всего самого наилучшего», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Спортсмен же с юмором подошёл к важному жизненному этапу. Он опубликовал в соцсети видео, на котором сидит в кресле-качалке на террасе, завернувшись в вязаный плед с головой, и играет на детской гармошке.

«Вот и карьера закончилась, впереди только пенсия», — говорит Морис.

Ответ Лиса Тутберидзе

Всё ещё не утихают страсти вокруг смены гражданства дуэтом танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Некоторые любители фигурного катания возмущаются тем, что спортсмены долгое время не признавали своего намерения перейти в другую сборную, несмотря на циркулирующие слухи. Многие назвали такое поведение лицемерием и даже предательством.

Также по теме Резкость Тутберидзе, мастер-классы Трусовой и футбольные перспективы Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания Этери Тутберидзе грубо высказалась в адрес американского журналиста Дэвида Лиса, который распространял слухи о ней самой и о её дочери...

В связи с этим не преминул уколоть маму Дианы Этери Тутберидзе американский журналист Дэвид Лис, который на протяжении последних полутора лет публиковал инсайды о планах теперь уже бывшего российского дуэта. На одно из таких сообщений в прошлом году тренер отреагировала достаточно резко, назвав Лиса лживым треплом. Когда информация о грузинском трансфере Дэвис и Смолкина стала официальной, американец вернул Тутберидзе её же фразу дословно.

Не прошло незамеченным среди фанатов и то, что фигуристы добавили флаг Грузии в профили своих социальных сетей. Специалисты же между тем призывают не нагнетать обстановку, а поддержать спортсменов. В частности, такой позиции придерживается экс-чемпионка мира Мария Бутырская.

«Тяжело это обсуждать, потому что российских спортсменов не допускают к самым важным соревнованиям. Сейчас люди меняют гражданство, пытаются найти любые лазеечки, чтобы выступать там, где нужно. Я считаю, что Федерация фигурного катания (России. — RT) сделала всё возможное и обеспечила наших спортсменов колоссальным количеством соревнований. Но всё равно заменить чемпионат мира невозможно. Если они уйдут, конечно, будет потеря, потому что пара замечательная. В данный момент осуждать их ни в коем случае нельзя. Только поддерживать и подбадривать», — приводит слова бывшей фигуристки «Спорт-Экспресс».

После смены флага Дэвис и Смолкин останутся тренироваться в США под руководством Алексея Килякова.

«Ребята очень соскучились по соревнованиям и с нетерпением ждут начала сезона. Тренеры нашей академии будут сопровождать Диану и Глеба на соревнованиях. По поводу программ нового сезона позволю себе сохранить небольшую интригу», — отметил специалист в разговоре с РИА Новости.