Переход Дэвис и Смолкина, Туктамышева в Мексике и шутка с ЗАГСом от Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили от ФФККР разрешение на смену гражданства и собираются выступать за Грузию. Евгения Медведева опубликовала забавное видео в честь Дня защиты детей, а Камила Валиева в это время сдала ЕГЭ по математике. Алёна Косторная и Георгий Куница взбудоражили фанатов, показав фото из ЗАГСа. Между тем Елизавета Туктамышева изучает достопримечательности Мексики, а Анна Щербакова отдыхает во Франции. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Переход Дэвис и Смолкина

Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили одобрение Федерации фигурного катания на коньках России на переход в сборную Грузии. Об этом сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришёл релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — цитирует специалиста ТАСС.

Первым информацию о возможном грядущем переходе сообщил американский журналист Дэвид Лис, который ранее уже делился целым рядом инсайдов о паре. Часть из них в конце концов подтвердилась — в частности, информация о свадьбе и разрыве с тренером Игорем Шпильбандом.

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Однако в трансфере Дэвис и Смолкина ещё ничего не решено, несмотря на формальное одобрение со стороны ФФККР. По некоторым данным, многое в этой истории будет зависеть от итогов конгресса Международного союза конькобежцев, где, вероятно, обсудят вопрос допуска россиян до турниров в нейтральном статусе. Заседание пройдёт в конце недели. Если российские спортсмены получат разрешение на выступления в новом сезоне, то Дэвис и Смолкин откажутся от планов по переходу.

Однако ISU может как отложить решение на более поздний срок, так и сохранить действующее отстранение. И тогда сборная Грузии получит ярких и многообещающих новобранцев.

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, Дэвис и Смолкин помогут развитию вида спорта в этой дружественной стране.

«В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится. Могу пожелать им хорошего пути, высоких результатов и будущих правильных выборов в карьере и жизни», — заявила специалист.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отметила, что спортсмены имеют право сами решать свою судьбу, особенно в условиях отстранения от международных соревнований.

«А громкие фразы «Мы отдаём» и тому подобные… Они у нас что, на цепи сидят? Разве они крепостные? Тем более что девочка вообще родилась в Америке», — заметила бывшая фигуристка.

Приключения Туктамышевой в Мексике

Елизавета Туктамышева вместе с группой Алексея Мишина проводит серию мастер-классов в Мексике. Спортсмены и тренеры улетели за океан ещё в конце мая. Естественно, фигуристы проводят время не только на льду, делясь своими навыками с местными спортсменами, но и вовсю знакомятся с культурой и достопримечательностями. Императрица успела побывать в музее антропологии, Доме-музее Фриды Кало, оранжерее Мехико и даже в зоопарке.

«Это была просто гениальная идея! Я так давно не была в зоопарке, что получила колоссальное удовольствие и море эмоций! После этого купила себе обезьянку на голову на память», — поделилась Елизавета в своём Telegram-канале, опубликовав соответствующее фото с бело-розовым плюшевым зверьком на голове.

Гости из России, конечно, обзавелись мексиканскими сувенирами, в частности традиционными сомбреро. В нём Туктамышева даже вышла на лёд во время одного из занятий. На радость местным любителям фигурного катания спортсменка даже прокатилась в паре с Мишиным, тоже примерившим шляпу.

«Banditos Mexicanos», — подписала бывшая чемпионка мира фото и видео с этой тренировки.

Отпуск Щербаковой во Франции

А Анна Щербакова тем временем проводит отпуск во Франции вместе с семьёй. Олимпийская чемпионка побывала в Альпах, где посетила академию фигурного катания Флорана Амодио. На каток её пригласил сам бывший чемпион Европы. Спортсмены познакомились два года назад в Дубае во время отпуска и с тех пор поддерживают дружеские отношения.

«Очень рада побывать в гостях! Прекрасная атмосфера, замечательные спортсмены», — написала Анна после визита в академию.

Также она добавила фразу на французском, в которой поблагодарила Флорана за приглашение.

Затем фигуристка отправилась в Париж. Там в саду Тюильри они с сёстрами сделали занимательное фото на фоне скульптуры Аристида Майоля, посвящённой Полю Сезанну. Они в точности повторили снимок, который был сделан, когда Анна была ещё ребёнком.

«Девять лет спустя… Всё это время подбирали ракурс», — в шутку отметила фигуристка.

Безусловно, посещение французской столицы не обошлось без визита к Эйфелевой башне. Щербакова поделилась эффектными фото на фоне главного символа города.

Поход Валиевой на футбол

Камила Валиева тем временем вернулась из отпуска, который проводила в Азии, и уже успела сдать ЕГЭ по математике. Экзамен проходил в День защиты детей. Кроме того, спортсменка возобновила тренировки на льду «Хрустального», по которым уже успела соскучиться. Ей предстоит не только набрать форму для постановок новых программ, но и подготовиться к очередным гастролям. С 20 июня Камила вместе с Анной Щербаковой, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым будет выступать в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» в Сочи.

Также Валиева пробует себя в новых ипостасях. Так, на днях она побывала на матче РПЛ между «Локомотивом» и «Торпедо» и нанесла первый символический удар по мячу.

«Хороший вечер и отличная компания», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

Интересно, станет ли Камила такой же любительницей футбола, как и её коллеги? Как известно, Евгения Медведева начала болеть за «Динамо», впервые побывав на игре в прошлом году, Александра Трусова поддерживает ЦСКА, а Щербакова — «Спартак».

Куница и Косторная в ЗАГСе

Алёна Косторная и Георгий Куница продолжают эпатировать фанатов. На днях фигуристы опубликовали в социальных сетях фотографию из Дворца бракосочетания.

Также по теме Помолвка Косторной и Куницы, шоколадки Кондратюка и планы Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания Георгий Куница сделал предложение руки и сердца Алёне Косторной, а Александра Трусова и Марк Кондратюк поделились историей знакомства....

«И в ЗАГС успели, и чемоданы собрали», — написала фигуристка.

Поклонники заволновались, решив, что их любимцы наспех поженились, тем более что на их безымянных пальцах красовались кольца. Как известно, предложение руки и сердца Георгий сделал Алёне ещё в мае и спортсмены готовились к свадьбе. Впрочем, одеты влюблённые были совсем не как жених и невеста: Куница — в белых брюках и свободной рубашке, а Косторная и вовсе в джинсах.

В фан-группе поспешили успокоить болельщиков, подчеркнув, что свадьба их любимцев состоится не в этот день. А затем и сами спортсмены прояснили ситуацию. Оказывается, замуж вышла мама Георгия — Зоя.

Оба поздравили её с важным событием в жизни, а Алёна при этом ещё и высказалась по поводу шумихи, которую вызвали первые фото.

«Пранкеры, получается. Но! Хочется поздравить маму Гоши», — написала Косторная.

Воспоминания Медведевой

Евгения Медведева необычно поздравила подписчиков с Днём защиты детей, который праздновался 1 июня. Двукратная чемпионка мира опубликовала в соцсети архивную видеозапись с одной из своих детских тренировок. На ней будущая фигуристка бегает по залу отдельно от других детей и, судя по всему, не обращает внимания на замечания и задания преподавателя.

«Сегодня День защиты детей. И в честь этого делюсь с вами моим легендарным занятием хореографией, после которого мою маму попросили больше меня не приводить. С праздником! И помните, что характер закладывается с детства», — написала фигуристка.

А через несколько дней Евгения поделилась с фанатами наблюдением. По словам спортсменки, её начало укачивать в транспорте, хотя во времена активной карьеры с такой проблемой она ни разу не сталкивалась.

«Когда я была ещё в спорте, меня хоть на центрифуге катай, не укачивало вообще нигде и ни на чём. А тут меня укачивает на заднем сидении машины. Что это такое? У меня что, старческая вестибулярка теперь? Или что это такое?» — задалась вопросом фигуристка и предложила написать в комментариях способы справиться с напастью.

Однако далеко не все советы пришлись Медведевой по вкусу. Так, её весьма озадачило предложение сделать тест на беременность. По словам Евгении, её заинтересовала одна идея от подписчиков.

«Совет про заклеивание пупка мне понравился — я попробую, честно, ради интереса. Потом отзыв оставлю в нашем женском форуме», — с улыбкой заявила вице-чемпионка Олимпиады-2018.