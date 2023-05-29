Медаль Пекина для Валиевой, уход Медведевой из МГУ и депрессия Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева получила в дар от фаната копию золотой олимпийской медали Пекина во время визита в Южную Корею. Алина Загитова защитила курсовую в РАНХиГС по теме работы ведущих на проекте «Ледниковый период», а Евгения Медведева, напротив, ушла из МГУ. Александр Жулин раскритиковал американцев за нападки на россиян, а также пообещал взять Романа Костомарова на работу в свою команду. Пока же, по данным источников, олимпийский чемпион Турина борется с депрессией в связи с ампутацией конечностей. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Валиевой вручили медаль Пекина

Камила Валиева продолжает путешествовать по миру. Спортсменка начала свой отпуск в Дубае, потом отправилась на Мальдивы, а теперь отдыхает в Южной Корее. Она прилетела в Сеул и начала своё знакомство с городом с посещения одного из небоскрёбов. Девушка поднялась на 117-й этаж, с которого открывается завораживающий вид на столицу. Также она побывала в парке аттракционов, где неожиданно для неё оказался огромный каток. Фигуристка решила выйти на лёд, но поскольку свои коньки в отпуск не взяла, пришлось воспользоваться услугами проката.

«Взять прокатные коньки — это не лучшая моя идея. Они очень-очень тупые. Но в принципе из-за того, что пластиковые, они хорошо держат ногу. Теперь главное не упасть», — со смехом поделилась впечатлениями с подписчиками Камила в своём Telegram-канале.

Также она побывала в городе Мокпхо и прокатилась на местной морской канатной дороге, которая считается самой длинной и высокой в Корее. Её протяжённость — более трёх километров, а высота — 155 м. Валиева бесстрашно расположилась в кабинке со стеклянным полом и снимала на видео окружающие красоты. Кроме того, фигуристка в стране встретилась с одним из своих преданных поклонников, который подарил ей копию золотой медали пекинской Олимпиады.

Жулин раскритиковал американцев

Александр Жулин заявил, что не поддерживает отношения ни с кем из американских коллег несмотря на то, что он не один год прожил в США. По словам тренера, ему не нравится неискренность американцев в общении.

Также по теме Помолвка Косторной и Куницы, шоколадки Кондратюка и планы Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания Георгий Куница сделал предложение руки и сердца Алёне Косторной, а Александра Трусова и Марк Кондратюк поделились историей знакомства....

«На самом деле меня ещё во время проживания там начала раздражать фальшь. Улыбка, «Hi, how are you?» и всё это. Счастлив, вроде бы, а на самом деле всё фальшивое и ложное. Сейчас это же мы видим и в политике. Я чётко понимаю, что там всё построено на лжи. В общем я с каждым днём всё больше становлюсь жутким патриотом», — заявил Жулин в интервью «Р-Спорт».

Также он признался, что его раздражают высказывания американских фигуристов в адрес россиян. В частности, критика Валиевой от Адама Риппона.

«Он же обижает Камилу! Ты себя-то видел вообще? Где ты и где Валиева? Она не высказывается о Риппоне...у неё даже нет времени о нём разговаривать — тренируется себе, прыгает четверной тулуп вот на такой высоте. А какой-то Риппон с несчастной Эшли Вагнер, которая никогда ничего не выигрывала, её обсуждают. Поэтому я и сказал, что ему бы заткнуться. Мне просто обидно, что русских постоянно обижают. А обижают-то кто? Кто они такие?» — задался вопросом специалист.

При этом он выразил мнение, что отечественной сборной скорее всего не отдадут олимпийское золото командного турнира Пекина-2022.

«Может, и вручат, когда всё это закончится. Мне вообще кажется, если всё завершится, очень многое повернётся обратно в нашу сторону», — посетовал Жулин.

Костомаров борется с депрессией

Между тем Роман Костомаров продолжает восстанавливаться от тяжёлой болезни. Олимпийский чемпион остаётся в больнице в Коммунарке, где с ним регулярно работают психологи, чтобы помочь адаптироваться к новым жизненным реалиям после ампутаций. Однако, как сообщают некоторые Telegram-каналы, специалистам не удаётся вывести Романа из депрессии.

По мнению клинического психолога Татьяны Маремпольской, такая ситуация вполне объяснима, ведь прошло совсем немного времени после того, как бывший спортсмен пришёл в себя.

«Роман сейчас переживает самую большую трагедию в своей жизни. Ему очень тяжело. Некоторые люди переживают такие тяжёлые последствия болезни годами, а тут прошло всего полгода. Сейчас он на стадии обречённости и усталости. Это самый сложный отрезок в восстановлении психологического состояния. Ему всё кажется тленом, обречённым и бессмысленным. Роман выжил, прошёл срочную восстановительную работу организма, а что потом? Вот над этим он размышляет каждый день. Жизнь прежней больше не будет. Даже через прошлый пост было видно, что он бодрится, но не верит в будущее», — цитирует специалиста Sport24.

Она считает, что Костомарову необходимы занятия с разными психологами, а также всеобщая поддержка: чтобы он чувствовал, как будет нужен людям. И в этом отношении большая семья фигурного катания стремится делать как можно больше. Например, Илья Авербух во время своих шоу предоставил болельщикам возможность писать Костомарову, а также неоднократно заявлял, что не оставит друга в беде.

Одним из тех, кто тоже готов подставить своё плечо Роману, стал и его бывший наставник Жулин.

«Когда всё закончилось, он позвонил мне и сказал, что справится. Мне это очень понравилось. Я ему сказал, что, если захочет, 100 % возьму его тренером или ещё кем в любой ипостаси. Роме сейчас надо помогать. Но главное, чтобы он сам себе помог, придумал план дальнейшей жизни», — отметил специалист.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Загитова защитила курсовую работу

Алина Загитова вернулась из отпуска, который провела в Дубае, и окунулась в повседневные дела. На днях олимпийская чемпионка защитила курсовую работу в РАНХиГС, где учится на факультете журналистики.

«Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять. Я очень рада», — поделилась фигуристка с подписчиками в своём Telegram-канале.

При написании труда, который занял 40 страниц, девушка использовала не только теоретические знания, но и практический опыт. Его тема: «Специфика работы телеведущего на примере шоу «Ледниковый период». Как известно, Алина уже не первый сезон ведёт данный проект на Первом канале совместно с Алексеем Ягудиным. Прошлой зимой компанию им также составила Анна Щербакова.

При этом читатели «Комсомольской правды» признали Загитову лучшей ведущей 2022 года. Однако далеко не всем нравится работа фигуристки в этой роли. Неоднократно с критикой её навыков выступал Дмитрий Губерниев, а недавно довольно резко в адрес спортсменки высказался журналист «Советского спорта» Никита Плохих.

«Алина сама по себе очень высокомерная девушка. Да, она олимпийская чемпионка. Но она немного отрывается от реальности, живёт в своём мире, где обычные люди играют второстепенные роли», — заявил он.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Расставание Медведевой с МГУ

Если Загитова успешно продолжает обучение, то Евгения Медведева в МГУ по каким-то причинам не задержалась. В 2021-м фигуристка поступила в Высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере, однако некоторое время назад заявила, что давно не посещает университет. Причём она подчеркнула, что очень этому рада.

В ВУЗе объяснили уход Медведевой её занятостью.

«В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем её учеба была прекращена», — приводит «Р-Спорт» слова пресс-службы МГУ.

РИА Новости

© Илья Питалев

Выбор Чиризано и будущее пары Дэвис — Смолкин

Дарио Чиризано планирует выждать карантин, необходимый для перехода в сборную Чехии, чтобы выступить на Олимпийских играх в Турине в паре с Денизой Цимловой. Ранее в ФФККР отказались отпускать спортсмена, подчеркнув, что в его случае до получения релиза должно пройти два года с момента подачи запроса от чешской федерации.

Там в свою очередь сообщили, что действительно получили официальный ответ по переходу российского спортсмена.

Также по теме Без исключений: ФФККР отказала Чиризано в упрощённой смене спортивного гражданства на чешское Дарио Чиризано не получил одобрения от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход в сборную Чехии для...

«Как вы понимаете, я не могу обнародовать внутреннее содержание письма, но вкратце поясню: в нём объясняются причины, по которым на данный момент не дано одобрение. Мы продолжим вести переговоры, чтобы устранить барьеры», — заявил генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт.

Танцоры тем временем обустраиваются в Канаде. Они уже познакомились с главными звёздами монреальской академии — олимпийскими чемпионами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. По словам Ромэна Агенауэра, спортсмены пока не приступали к постановке программ, а работают над базовыми и техническими элементами.

Между тем до сих пор неясно будущее Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. В прошлом сезоне они не смогли вернуться в Россию из США из-за проблем с документами партнёра. По его словам, он подал запрос на оформление вида на жительство. Параллельно вокруг пары ходило много слухов об их возможной смене гражданства. Предполагалось, что они могли бы выступать либо за сборную США, либо за национальную команду Израиля. Однако пока всё остаётся без перемен.

«Он тренируется в Америке, как и был, всё по-старому. Пока в Россию приезжать не планирует. Выступать за другую страну? Ничего такого я не слышал», — приводит «Р-Спорт» слова отца фигуриста, артиста Бориса Смолкина.