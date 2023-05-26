Поклонник из Южной Кореи вручил Валиевой золото Олимпиады-2022
Встречу организовала фан-группа спортсменки, позже опубликовавшая фотографии вручения награды.
Также один из фанатов вручил спортсменке и другие подарки на память о его стране.
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался вручать золотые медали в командных соревнованиях после обнаружения в крови Валиевой допинга. В настоящее время дело российской фигуристки находится на рассмотрении в Международном спортивном суде в Лозанне (CAS).
Ранее заслуженный тренер Александр Жулин заявил, что не ждёт от МОК вручения медалей российским фигуристам за победу в командных соревнованиях Игр-2022.