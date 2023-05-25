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Жулин: российским фигуристам не дадут командное золото Олимпиады

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Заслуженный тренер Александр Жулин не ждёт от Международного олимпийского комитета (МОК) вручения медалей российским фигуристам за победу в командных соревнованиях Игр-2022.

«Я понимаю прекрасно, что нам их не дадут. Может, и дадут, когда всё это закончится. Мне вообще кажется, что, если все закончится, очень многое повернётся обратно в нашу сторону. А если не закончится, то мы не увидим ни медалей, ни Олимпиад», — цитирует Жулина РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался вручать золотые медали в командных соревнованиях после обнаружения в крови Камилы Валиевой допинга. В настоящее время дело российской фигуристки находится на рассмотрении в Международном спортивном суде в Лозанне (CAS).

Ранее сообщалось, что Валиева прилетела в столицу Китая.

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