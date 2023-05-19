Без исключений: ФФККР отказала Чиризано в упрощённой смене спортивного гражданства на чешское

Дарио Чиризано не получил одобрения от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход в сборную Чехии для выступлений с Денисой Цимловой. Теперь ему как члену национальной команды придётся отбыть двухлетний карантин, который истечёт весной 2025 года. По словам главного тренера сборной России Елены Чайковской, государство вложило в спортсмена огромные деньги, поэтому для него не будет сделано исключение из правил.

Федерация фигурного катания на коньках России не одобрила переход Дарио Чиризано в чешскую национальную команду. В соответствии с правилами организации, принятыми в 2020 году, члены сборной страны, к коим относится и представитель танцев на льду, может выступать под другим флагом только через два года после получения запроса от иностранной федерации. Пойти навстречу спортсмену и скостить срок карантина в России отказались.

«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги. Хочет (уйти. — RT) — есть правила, в Международном союзе конькобежцев существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили. Есть общие правила ISU, это не выдумка. В дальнейшем пускай подаёт, а сейчас вопрос так решается», — приводит слова главного тренера национальной команды Елены Чайковской «Матч ТВ».

Чиризано считается одним из лучших юниоров в российском фигурном катании, долгое время он выступал в паре с Ириной Хаврониной. Вместе они завоевали золото юношеской Олимпиады 2020 года, а также выиграли прошлогоднее первенство страны. Дуэт и дальше мог бы прогрессировать, если бы не неожиданное решение партнёрши. После взрослого чемпионата России фигуристка объявила, что не будет больше кататься с Дарио, а спустя некоторое время встала в пару с Дэвидом Нарижным, с которым её связывают романтические отношения.

Чиризано начал поиски новой партнёрши, но долгое время они ни к чему не приводили. Фигурист даже пробовал кататься с одиночницей Дарьей Усачёвой, которая долго восстанавливалась после тяжёлой травмы бедра и задумывалась о смене амплуа. Но ребята не подошли друг другу по антропометрическим данным, к тому же Дарио оказался не готов ждать, пока партнёрша освоит танцевальные азы, и инициатива сошла на нет.

А спустя какое-то время в соцсетях Дарио появились сообщения, что долгожданная партнёрша всё-таки найдена. Ей оказалась чешка Дениса Цимлова. Первые совместные тренировки спортсмены провели в Абу-Даби, а потом улетели в Канаду. Там они начали работу в знаменитой академии Монреаля под руководством Ромэна Хагенауэра.

«Словами не описать, как я рад! Начинается новый и очень интересный этап в моей жизни и спортивной карьере. Я понимаю, что вы с нетерпением ждёте подробностей, но для меня сейчас тоже пока что всё ново и неизведанно, поэтому давайте step by step (шаг за шагом. — RT). Сейчас я могу сказать, что мы с Денисой в Монреале и мы счастливы, что перед нами открывается возможность выйти на лёд местной академии. Пока ещё не пришёл в себя от переизбытка эмоций», — писал Дарио в своём Telegram-канале.

На тот момент чешская федерация уже направила запрос в ФФККР с просьбой отпустить спортсмена в их сборную, и Чиризано, вероятно, рассчитывал на положительное решение вопроса.

Однако крайне редко спортсмены уровня национальных сборных в таких ситуациях получают добро от своих федераций по первому запросу. Вспомнить хотя бы историю Бруно Массо, чьему переходу под немецкий флаг для выступлений с Алёной Савченко долго противилась французская сторона. Более того, на родине фигуриста запросили финансовую компенсацию в €30 тыс., и болельщики пары даже открывали сбор средств, чтобы её выплатить. Чтобы решить все формальности, сторонам тогда потребовалось полтора года.

Очевидно, что в текущей политической ситуации, когда российский спорт находится под постоянным давлением со стороны стран Запада, было бы неправильным отдать готового спортсмена под чужие знамёна. Не стоит забывать и о том, что Чехия вошла в число шести государств, которые несколько месяцев назад подписали декларацию против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, включая Олимпийские игры. Кроме того, принимая решение по Чиризано, ФФККР обозначает свою позицию по поводу возможных дальнейших переходов: исключений из правил не будет сделано ни для кого.

Показательна в данном случае и позиция Олимпийского комитета России, обозначенная его президентом Станиславом Поздняковым. Он дал понять, что в организации не приветствуются усилия по переманиванию спортсменов.

«Надо напомнить, что без одобрения Исполкома ОКР большинство спортсменов, которых удастся таким образом перетянуть в другую страну, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет. Важно, что мы в данном вопросе не выступаем с позиции тотального отрицания. Но исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые, недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Поддержала решение ФФККР и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. По её мнению, государство может накладывать некоторые ограничения на спортсменов, в подготовку которых оно вложило много средств, либо требовать от них компенсацию.

«Когда на Западе родители платят за подготовку: за лёд, за тренера, за постановку программ, то человек вправе выбирать, где и за кого ему выступать. У нас иная ситуация. У нас за всё платит государство. В той или иной форме», — цитирует депутата Госдумы «Спорт-Экспресс».

Однако не стоит воспринимать решение ФФККР и как крест на карьере Чиризано, как об этом пишут во многих пабликах, посвящённых фигурному катанию. Самое позднее спустя два года с момента получения чешского запроса, то есть весной 2025 года, Чиризано так или иначе получит открепительное письмо.

При этом со стороны чехов может быть направлен ещё и отдельный запрос на право выступления спортсмена исключительно в национальных соревнованиях, и, возможно, в ФФККР его примут. Тогда Дарио и Дениса смогут получать соревновательную практику внутри Чехии, то есть окажутся как минимум в равных условиях с российским фигуристами, которые отстранены от турниров ISU по политическим мотивам. А в России никто из спортсменов не опускает рук и не вешает коньки на гвоздь, хотя перспективы возвращения на мировую арену куда как более туманны, чем у Чиризано.