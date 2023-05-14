Секрет Медведевой, отпуск Валиевой и возвращение Загорски и Гурейро: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева намекнула в соцсетях, что находится в романтических отношениях, а фанаты вычислили её вероятного молодого человека. Камила Валиева провела несколько дней отпуска в ОАЭ с подругой детства, а затем отправилась на Мальдивы. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро планируют возобновить совместные тренировки. Между тем чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин плодотворно потрудились под руководством нового тренера Александра Жулина, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов вспомнили о сложностях первого года совместных выступлений. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Будни группы Жулина

В нынешнем межсезонье группу Александра Жулина пополнили две сильнейшие танцевальные пары: бывшие победители первенства страны Александра Степанова и Иван Букин и действующие чемпионы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Оба дуэта уже приступили к работе, хотя и с разной степенью погружённости.

Если первые ещё только втягиваются в тренировки после декретного отпуска партнёрши, то вторые полноценно трудятся. «Перенесли на лёд гениальную идею Игоря Оршуляка для нашего произвольного танца. Всего за месяц мы с тренерами собрали полную картину нашей произвольной композиции, макет ритмического танца, придумали элементы, связки и даже фишки, которые в программы этого года уже не поместятся. Остаток межсезонья мы с Егором проработали в новом штабе, как покемоны в турборежиме, поэтому с чистой совестью уходим отдыхать», — написала Елизавета в своём Telegram-канале.

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У Степановой и Букина, по словам Жулина, практически готов произвольный танец и идёт подбор музыки для ритмического.

«Пока они трудятся в щадящем режиме. Саша и Ваня выступили у Ильи Авербуха в шоу, Саша восстанавливается после родов, всё-таки это не так просто. Полноценно начнём работать со сборов в Сочи в июле», — цитирует тренера РИА Новости.

Пока ещё не объявляли о завершении карьеры и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, хотя прошедший сезон они полностью пропустили, сконцентрировавшись на участии в шоу. Серебряные призёры пекинской Олимпиады признались, что пока не определились со своим отношением к пополнению группы их тренера.

«Пока непонятно — это межсезонье, переходы, хочется посмотреть на ребят с нашей командой в действии. Может быть, чуть позже сможем ответить. Но, конечно, такая здоровая и спокойная ревность присутствует», — заявил Кацалапов в подкасте «Произвольная программа».

Воспоминания Синициной и Кацалапова

Вице-чемпионы пекинской Олимпиады пока ничего не говорят о своих карьерных планах, но зато в интервью Максиму Транькову поделились воспоминаниями о первых совместных выступлениях. Виктория и Никита встали в пару в 2014 году, до этого они катались с другими партнёрами — Русланом Жиганшиным и Еленой Ильиных соответственно.

Спортсмены признались, что на них обрушился шквал критики и даже оскорблений в социальных сетях после такого резкого поворота в карьере.

«Я был в шоке. Я столько о себе прочитал — как будто я самый плохой человек на планете. Я имею своё видение, свои причины, почему так произошло, почему я хочу сделать так и добиться не меньшего успеха. Добиться, пройти сквозь все трудности, стиснув зубы. И за это я не то что не получаю хорошего отзыва или просто поддержки, я получаю за это столько навоза, как будто делаю что-то ужасное. Я переживал очень сильно», — поделился Кацалапов.

По словам Синициной, из-за такой неадекватной реакции фанатов она на несколько месяцев отказалась от соцсетей, но люди каким-то образом узнавали номер её мобильного телефона и писали смс с оскорблениями. Нелегко было и во время выступлений.

«Первый год был адски тяжёлый. Особенно соревнования. Мы первый раз приехали на Гран-при в Москву, никогда этого не забуду. У нас был этап вместе с Леной и Русланом, мы были в одной разминке. Когда мы вышли на лёд, нас весь зал освистывал. Это была жесть, у меня другого слова нет. Это было очень тяжело», — отметила фигуристка.

Загорски и Гурейро возвращаются на лёд

Между тем у танцевальных лидеров в грядущем сезоне могут появиться новые, а точнее старые, соперники. О скором возобновлении совместных тренировок объявили Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Спортсмены взяли паузу в карьере, когда стало понятно, что российскую сборную не допустят к международным стартам. Этот перерыв также был им необходим, чтобы решить проблемы со здоровьем партнёрши. Как известно, Тиффани переболела менингитом в олимпийский сезон, в связи с чем дуэт не смог отобраться на Игры-2022, хотя считался фаворитом в борьбе за третью путёвку в Пекин. Трагическим для них оказался чемпионат страны, где после произвольного танца Загорски унесли со льда на руках. По словам Гурейро, в ходе программы он видел, что партнёрша находится в полуобморочном состоянии, несколько раз предлагал остановить выступление, однако Тиффани героически завершила прокат.

Вероятно, за время, прошедшее с того турнира, спортсменке удалось поправить своё здоровье, и теперь она готова вновь погрузиться в соревновательный режим.

Интересно, вернёт ли фигуристка привычный фанатам имидж, ведь за время отсутствия она отрастила волосы и поменяла их цвет с огненно-рыжего на золотистый.

РИА Новости

© Александр Вильф

Наслаждение отпуском

Пока одни фигуристы завершают постановки программ, другие уже разлетелись по разным концам света на отдых.

Так, Камила Валиева отправилась в ОАЭ, где встретилась с подругой Самирой, с которой дружит ещё с детского сада. Девушки провели время очень активно: играли в баскетбол, занимались пилатесом, йогой в гамаках и даже попробовали себя в боксе. А от отеля Камила получила в подарок собственное фото в рамочке, украшенной камнями и олимпийскими кольцами.

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«Это очень мило и приятно», — поделилась спортсменка в Telegram-канале.

После нескольких дней в Эмиратах Валиева перебралась на Мальдивы — излюбленное место отдыха многих фигуристов.

Там уже наслаждаются океаном и солнцем Алина Загитова, Анна Щербакова, Максим Траньков и Татьяна Волосожар с детьми, а также Евгений Плющенко с семьёй. Воспитанница Плющенко Софья Муравьёва выбрала для отдыха Дубай. Город произвёл на неё сильное впечатление.

«Burj Khalifa и поющие фонтаны, любовь с первого взгляда», — написала спортсменка в соцсети.

Там же отдыхает Анастасия Зинина, которая не только восторгается городскими видами, но и бесстрашно исследует песчаные просторы ОАЭ.

«Сегодня я победила барханы на багги. Было страшно, но весело. Также освоила новый вид спорта — катание на доске в песках», — поделилась эмоциями фигуристка.

Секрет Медведевой

Евгения Медведева относится к тому типу спортсменов, которые никогда не афишируют свою личную жизнь. Двукратная чемпионка мира неоднократно подчёркивала, что «личное — не публичное», и долгое время не делала даже намёков на то, есть ли у неё в настоящее время молодой человек. Но на днях в социальных сетях Евгения устроила день ответов на вопросы подписчиков и совсем немного приподняла завесу тайны над этой стороной своей жизни. У бывшей фигуристки спросили, находится ли она в отношениях, и она опубликовала фото с молодым человеком, однако не показала его лица.

«Какой-то ask.ru», — пошутила Медведева.

Между тем фанаты провели целое расследование и выяснили, что спутник Евгении — фигурист Дмитрий Чигирёв.

Как оказалось, спортсмен, выступающий в парном катании с Екатериной Гейниш, сопровождал Евгению на матче футбольного Кубка России «Динамо» — «Акрон» в начале апреля. Молодые люди сидели вместе на трибуне и мило общались. Юноша был замечен и на турнире шоу-программ в марте — он подарил Медведевой огромный букет цветов. Кроме того, в одном из выпусков программы «Вкусно с Ляйсан» вице-чемпионка Олимпиады описывала свой идеал мужчины — высокий брюнет, и Чигирёв является его точным воплощением.

Впрочем, ничто из этого нельзя считать однозначным доказательством романа. Раньше Евгении приписывали отношения с Юдзуру Ханю, певцом Кристианом Костовым, а также блогером Евгением Милохиным, но эти слухи так и не нашли подтверждения.

Венгрия отказалась от чемпионата Европы

Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ) объявила, что не сможет принять чемпионат Европы в следующем году. Чиновники объяснили это влиянием украинского конфликта на экономику страны и цены на энергоносители. ISU теперь предстоит в срочном порядке искать страну для проведения континентального первенства, которое запланировано на январь 2024 года.

Впрочем, по мнению трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, для федерации это не составит большого труда.

«Для чемпионата Европы особой инфраструктуры не надо: одно тренировочное поле и одно поле для выступлений. Гостиницы есть в любом большом городе», — цитирует прославленную фигуристку «Спорт-Экспресс».

При этом Александр Жулин предложил перенести турнир в Россию, но сам же усомнился в вероятности такого развития событий.

«Навстречу нам не пойдут. Они там все шикарно живут без нас, повыигрывали чемпионаты мира всякие с непонятными людьми. Потому им без нас просто шикарно», — заметил тренер.

Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник также исключил возможность проведения чемпионата Европы на территории РФ.

«Это нереально в силу политических причин», — подчеркнул специалист.