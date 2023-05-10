Жулин — об отказе Венгрии от ЧЕ по фигурному катанию: идеальный момент предложить свои услуги

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал отказ Венгрии проводить чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году.

«Наверное, идеальный момент, чтобы предложить свои услуги. Но навстречу в этом нам не пойдут. Они там все шикарно живут без нас, повыигрывали чемпионаты мира всякие с непонятными людьми», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее стало известно, что Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года.