ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям в июне или октябре.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Также в заявлении отмечается, что ISU принял к сведению заявление МОК с рекомендациями для федераций об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин заявил, что Минспорт и ОКР с федерациями делают всё для участия россиян в турнирах.