Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года

Венгрия приняла решение отказаться от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году.

«Венгерская национальная ассоциация конькобежцев проинформировала ISU о том, что она не сможет провести чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года, запланированный на 22—28 января в Будапеште», — говорится в заявлении.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что мнение двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Катарины Витт может повлиять на позицию МОК в вопросе допуска россиян.