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Тарасова поблагодарила Витт за поддержку российских спортсменов

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что мнение двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Катарины Витт может повлиять на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска россиян.
Тарасова поблагодарила Витт за поддержку российских спортсменов
  • РИА Новости

«Катарина — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она всё понимает. Спасибо ей большое. Такие мнения могут повлиять на МОК», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Немецкая фигуристка заявила, что искусство, культура и особенно спорт всегда объединяли людей, отметив, что «мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь».

Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российские велосипедисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

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