Тарасова поблагодарила Витт за поддержку российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что мнение двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Катарины Витт может повлиять на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска россиян.

«Катарина — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она всё понимает. Спасибо ей большое. Такие мнения могут повлиять на МОК», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Немецкая фигуристка заявила, что искусство, культура и особенно спорт всегда объединяли людей, отметив, что «мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь».

Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российские велосипедисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.