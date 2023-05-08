Тарасова поблагодарила Витт за поддержку российских спортсменов
- РИА Новости
«Катарина — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она всё понимает. Спасибо ей большое. Такие мнения могут повлиять на МОК», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Немецкая фигуристка заявила, что искусство, культура и особенно спорт всегда объединяли людей, отметив, что «мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь».
Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что российские велосипедисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.